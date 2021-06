Aujourd’hui un grand film mérite toute notre attention : « Pierre Lapin 2 ».

Hier soir sur France 5, on pouvait se régaler… à 20h50 l’émission « C’était écrit » consacrait 1h30 aux Balkany… Bon, on connait les dossiers Balkany…

On en a parlé 1000 fois, j’en ai parlé 10 000 fois.

Mais bon, pour le plaisir de la vanne, écoutons le grand Patrick et une de ses « punchlines » les plus drôles…

« Je n’ai jamais… »

C’est génial…

Bon sinon aujourd’hui mercredi, parlons cinéma.

Les amis…

En plus avec une invitée de prestige comme Marion Cotillard comment faire autrement… ?

Oui, aujourd’hui un grand film mérite toute notre attention…

« Pierre Lapin 2 »

Alors d’aucuns diront : « oui, "Pierre Lapin 2" c’est juste pour les gosses, c’est pas non plus… Vous voyez ce que je veux dire ! »

Et ben non, espèce de con, je ne vois pas ce que tu veux dire.

Ce n’est pas juste pour les gosses "Pierre Lapin 2". Derrière la fable bucolique il faut savoir débusquer les messages…

Pierre Lapin est sympathique, farceur et turbulent, mais vous connaissez les hommes, quand on n'est pas formaté, on est un paria !

Il est considéré comme un petit voyou !

Du coup, devant l’injustice et les préjugés, Pierre Lapin fuit la campagne pour aller tenter sa chance en ville… Là il découvre un monde qui ne le rejette pas, OK, mais à quel prix ?

Et comment réagir quand toute sa famille part à sa recherche ?

Rester en ville où il est moins jugé ?

Revenir à la campagne et faire face ?

C’est tout le dilemme…

Rester sincère et se remettre en question pour vivre dans un vrai climat d’harmonie avec ses proches ?

Ou bien se contenter de superficialité et parfois de mensonges pour une vie plus facile mais moins sincère ?

Pierre Lapin devra faire un choix !

Et c’est là que c’est dingue par ce que l’histoire de Pierre Lapin c’est quoi ? Et ben si on inverse la ville et la campagne c’est un peu l’histoire de Patrick Balkany !

Oui Patrick habite à Levallois !

Il est joueur et farceur, il fait des blagues aux impôts en disant « non je paye pas » !

