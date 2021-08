Ce matin, Daniel salue le courage de professionnel du joueur de foot

Chers amis, pour cette rentrée je vous avoue que j’étais quelque peu dans l’embarras… Comment choisir mon héros du jour ? Tout d’abord à la vue du planning de rentrée je me suis dit « ah mais merde c’est pas vrai, mais c’est génial ! »

Oui j’étais persuadé que Guillermo ne passerait pas l’été. La chaleur, le variant Delta, l’arrivée des Talibans, la candidature à la présidentielle d’Eric Ciotti… tout était réuni pour que l’enfant syphilitique des faubourgs de Molenbeek succombe des suites de ses multiples maladies aussi tropicales que honteuses…

Mais il n’en n’est rien il est là, fringuant comme un frotteur ! Tu pourrais sans souci être mon héros du jour Guillermo mais…. Mais dans « héros du jour » il y a une connotation admirative qu’honnêtement je ne puis te porter tant l’homme que tu es me dégoute au plus haut point ! Mon héros du jour est donc un autre… Mon héros c’est : Lionel Messi

Oui je pense à lui petit argentin aux jambes folles qui ce matin s’est réveillé, s’est regardé dans la glace et s’est dit « Putain mais qu’est-ce que je fous au PSG ? Hier soir on m’a fait jouer à Reims, Reims… J’ai joué dans un stade plus petit que mon appart, c’est pas normal Puta Madré… ! Le prochain match c’est contre Clermont-Ferrand … Clermont-Ferrand j’ai regardé sur une carte ça sent le fait divers, je suis sûr que les gens se nourrissent de fromages et de graines, qu’ils vivent dans des grottes et qu’ils jouent au foot pieds nus avec des pierres ! Mais qu’est ce qui m’a pris de quitter Barcelone bordélo de Mierda… ?! J’étais bien là-bas, j’avais tout… Des stades qui ressemblaient à des stades pas à des abribus… et puis le temps Puta Cabron le temps hier à Reims il faisait 15°… 15° !!! C’est même plus des gants dont j’ai besoin c’est d’une doudoune ! Mais pourquoi j’ai quitté l’Espagne Chico puta… pourquoi Why Porqué… ? Quand je jouais à l’extérieur à Madrid à la fin du match on allait dans un restau étoilé et on finissait en boite en carré VIP avec un spectacle de tigres apprivoisés…

