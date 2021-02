Daniel Morin pense que le monde est un monde d'imbéciles. Et quand il dit monde, il pense à la France, le reste de la planète, il s'en fiche !

Nagui vous le savez, je ne suis pas misanthrope, je n’aime pas les gens c’est tout… Et en ce moment, tout m’amène à penser que j’ai raison…

Notre monde est vraiment un monde de cons, alors quand je dis monde je parle de la France, le reste de la planète je m’en fous !

La visite d’Hugo Clément dans ce studio il y a 10 jours ne m’a pas convaincue ! Il est mignon Hugo, il est propre sur lui, un peu trop d’ailleurs, d’où son manque de crédibilité quand il dit que tout va mal. Hugo Clément aurait des plaques sur le visage avec des bouts de peau qui tombent quand il dit « ça va mal j’ai vu le monde et il est en train de crever » le tout dans un souffle aux odeurs de port de pêche oublié… Là oui je l’aurais cru et je me serais immédiatement mobilisé pour une grande cause comme, je ne sais pas moi, « l’exonération fiscale totale pour les chroniqueurs du service public », un truc généreux quoi !

Bref tout va de travers ! Tenez ce matin il est 8h10-8h15, je descends pour aller prendre l’air. Là qu’est-ce que je vois ? Cinq bagnoles de la police stationnées presque dans le hall ! Des gars hyper balaises cheveux courts en costards qui regardent dans tous les sens.

Merde j’avais oublié, l’invité de 8h20 c’est Gérald Darmanin, le Ministre de l’intérieur, le chef des flics !

D’un coup d’un seul les images terribles de la visite de Jean Castex et de son entourage qui m’avait pris pour un terroriste me reviennent !

Là pour le chef des flics je me voyais déjà au sol, face contre terre avec le pied botté d’un flic sur-entraîné sur ma tête pendant qu’un autre me ferait une clé de bras et qu’un 3ème effectuerait un test salivaire pour savoir si je ne suis pas sous l’emprise d’une drogue euphorisante qui m’enlèverait toute inhibition pour que je saute sans hésitation à la gorge du petit Gérald !

Du coup pour éviter qu’on ne me remarque, je saute derrière un ficus et j’attends ! Trois quart d’heure plus tard, ça y est le convoi repart, sirène hurlante. Une hôtesse me tape sur l’épaule, me demande ce que je fais blotti derrière la plante grasse je lui réponds que... que j’ai perdu un truc.

Elle me dit : « votre dignité peut être » ?

Je rétorque : « oui un peu » et je reprends l’ascenseur qui m’amène au bureau de la Bande Originale. Je suis tout pâle, je me sens faible. Morgane réagit et sort une fiole de rhum qu’elle dissimule dans sa jambe de bois et m’en sert une rasade !

Revigoré je saisis mon ordinateur pour y lire les dernières nouvelles et là que vois je ? La police a fait une descente dans un restaurant proche du Palais de Justice. Elle a gaulé des clients dans le restau et parmi les clients, des magistrats !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !