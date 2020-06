Ce matin, Daniel nous donne le pour et le contre du pot de départ en viso conférence

Mais non je trouve pas ça triste le pot de départ en visoconférence. Non franchement au boulot tu détestes quoi ? La moitié… les trois quart des gens avec qui tu travailles !

Alors si c’est pour se fader des tronches de faux derches qui te disent « tu vas nous manquer Robert » non merci !

Tout ça avec à la main un gobelet plastique rempli de mousseux tiède pour faire passer les chips gout poulet et les apéricubes saveur saumon… ça va… on peut s’en passer !

Un petit « coucou adieu » derrière l’écran de l’ordi c’est amplement suffisant…

Sauf si… sauf si… sauf si bien sûr on a la chance de travailler à Radio France.

Là oui les amis oui c’est trop con de fêter son départ en visio-conférence !

Alors ici sur Inter c’est pas dingo dingo le sens de la fête… mais si tu as la chance d’avoir quelques connaissance à l’étage du dessous à France Info, là mon gars question pot tu rentres dans une autre dimension !

Tu rentres dans la mythologie du pot de départ, tu télescopes le légendaire !

C’est des pro de chez pro les gars ! En moins de 20 secondes ils t’installent les tréteaux les planches la nappe et 10 secondes plus tard tu sais pas d’où ça sort mais y a 50 bouteilles de champagne frais, 1 kilo de rillettes du fromages affinés, c’est du très haut niveau !

Si tu tiens 2 heures ça fini en after dans un bureau, dans chaque bureau y a un faux mur qui coulisse pour laisser place à un bar avec tous les alcools du monde.

Quand tu rentres chez toi, si tu y arrives, parfois c’est pas tes fringues que t’as sur le dos. C’est un truc de dingue !

Alors le pot de départ virtuel oui sauf si tu peux le faire à France-Info !