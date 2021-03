Il est là depuis six mois, nous l'avions sous les yeux mais nous n'avions rien vu... Mais qui donc? Dans cette chronique, Daniel Morin nous fait une révélation...

Il est là ! Maintenant on le cite à corps et à cris mais en vérité, oui en vérité, amis professionnels de la culture de proximité CSP- et du divertissement populaire ayant pour objectif la ménagère de moins de 50 ans… Il est déjà là et depuis un moment !

« Mais qui ça bon dieu ? », êtes-vous en train de vous demander la bave aux lèvres et le regard fou !

Mais le nouveau variant du Virus… Le variant guadeloupéen !

Il est là depuis 6 mois, c’est Morgane Cadignan ! Le virus guadeloupéen c’est Morgane, on l’avait là sous les yeux et on n'a rien vu... On a rien fait !

Pourtant, on le savait qu’elle ne nous voulait pas du bien…

Quand avant chacune de ses interventions je la traite de "saleté" c’est un peu un 6ème sens qui s’exprime ! Une alerte subliminale qui résonne à son approche ! Je savais sans vraiment le savoir qu’elle représentait un danger… Non mais c’est clair qu’avec du recul, quand on pense à son attitude, à son comportement, elle a tout du virus cette fille !

Quand elle te parle c’est toujours de près et souvent quand tu ne regardes pas, elle en profite pour écarter son masque et te lâcher un petit glaviot au creux de l’oreille… Moi je l’ai vue tousser comme une tuberculeuse dans la bouche de stagiaires pétrifiés de peur qui n’osaient piper mot…

Sur des vidéos de surveillance, les preuves de ses intentions de nuire au plus grand nombre sont accablantes !

On la voit se frotter aux poignées de portes et même lécher les boutons de l’ascenseur...

Quand je pense... Quand je pense que j’entretiens avec elle une relation intime basée sur des échanges liquidos-contortiono-dégueulasse…

