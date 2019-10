Daniel se sent observé, épié même et quand il y réfléchit ce n’est pas qu’une sensation...

Oh Mesdemoiselles quel dommage que vous n’ayez pas été programmées en fin de semaine dernière ! Ça aurait été tellement plus cool pour vous cette émission !

Figurez vous que Nagui était aphone, oui aphone. Alors ! Gérémy ! Aphone ça veut dire qu’il ne pouvait plus parler, Nagui plus faire de bruit avec sa bouche !

Non je précise un peu pour notre ami qui nous vient du Nord de la France !

Oui vous vous rendez compte Nagui aphone ?Nous, quand on nous a annoncé ça, le sentiment a été unanime, dans nos esprits Nagui aphone ça a raisonné comme ça : Hollyday oh hollyday

Ne plus entendre le son de sa voix, ne plus l’entendre dire tout, n’importe quoi puis son contraire le tout dans un français aussi pauvre qu’hésitant pendant 90 mn sur une émission qui en dure 80 ! Whooaaaaaa…

Mais bon, toutes les vacances ont une fin et là force est de constater que Mr Gui va mieux ! Bref on va pas passer non plus toute la fin de l’émission la dessus.

Non figurez vous qu’en ce moment je flippe ! Comme le dit souvent Nagui « il faut toujours ce méfier de ces salauds de chinois »

Ce week-end les autorités chinoises ont niées avoir espionné des filiales d’Airbus pour leur piquer des plans. Plusieurs sources ont pourtant identifié un groupe de Cyber espionnage à la solde du gouvernement chinois mais ce dernier continue de nier ! Les chinois se disent même choqués qu’on les soupçonne !

Ahhh tu as tellement raison Leila quand tu dis que ce peuple est fourbe !

Et tout ça c’est dans l’air du temps, j’ai moi même le sentiment d’être en permanence surveillé, épié, espionné !

Ça a commencé avec mon épouse, moumoune, en qui j’ai toute confiance et qui apparemment n’éprouve pas le même sentiment à mon égard puisqu’elle a fait poser sur mes slips une puce électronique qui me géo-localise et qui lui envoie un SMS à chaque fois que je retire mon sous vêtement !

En même temps c’est malin que veux-tu répondre avec panache quand on te demande pourquoi tu as enlevé ton slip jeudi à 18h06 chambre n°12 à l’hôtel Formule 1 de la porte de Montreuil ?

Et si y avait qu’elle qui me fliquait ça irait. Mais y a aussi le boulot avec les coups de fil incessants du rédacteur en chef de notre émission la Bande Originale, le fameux Jean-Baptiste Bussière qu’on surnomme affectueusement Adolf.

Le gars nous appelle 20 ou 30 fois par jour pour nous demander où on en est de nos chroniques

et d’insister pour savoir si on a vu le film, lu le livre, assisté à la pièce, écouté l’album… c’est insupportable ! Même en pleine nuit le gars peut te harceler...

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !