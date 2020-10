Ce matin, Daniel s’interroge sur le statut de l’animal

Vous le savez en ce moment à Roland Garros il n’y a pratiquement pas de public donc tout s’entend beaucoup plus autour des cours et donc sur les cours.

A tel point qu’avant-hier une partie a dû être interrompue, quelqu’un parlait trop fort ça dérangeait les joueurs…

Le joueurs se sont arrêtés mais la personne continuait de parler ! L’arbitre a dû intervenir…

Excusez-moi Monsieur !

Ça n’a pas suffit il a fallut être plus précis…

Monsieur le journaliste SVP !

Là encore, pas de réaction, ça cause toujours fort… là il a fallu balancer un nom ! Quel était donc ce journaliste qui braillait au point d’interrompre une partie ?

Nelson SVP !!

Oh nom de dieu Nelson Montfort ! Fais gaffe Nelson quand même !

Arrête de brailler bon sang, t’es pas tout seul, les gens qui jouent à la balle derrière toi ils participent à un tournoi plutôt important, ils leur faut du silence !

Quel drôle d’animal ce Nelson !

Justement les animaux, parlons-en. Vous l’avez entendu notamment ce matin à 8h55 avec Tanguy, les animaux sauvages vont être progressivement retirés des cirques.

On incite de plus en plus au parrainage d’animaux vivants dans des zoos et on pousse fort pour donner aux animaux plus de droits.

Je rappelle que le 16 février 2015 constitue une des grandes dates concernant les droits des animaux.

L'article 515-14 du Code civil établit que l’animal est considéré comme je cite… un "être vivant doué de sensibilité". Avant l’animal était considéré comme… un meuble !

C’est bien mais… mais ne va-t-on pas un peu trop loin les amis ?

