En Haute Savoie 1 200 pommiers ont été saccagés et découpés 2 fois en une semaine ! Personne ne comprend ce geste de vandalisme, Daniel Morin nous explique

Ce que j’en pense c’est que quand la coupe est pleine et ben un jour elle déborde !

C’est pas ma meilleure phrase de la semaine mais elle est d’une justesse qui me met en joie !

Tout ça pour vous dire que ce geste de vandalisme maraicher est une manifestation du ras le bol, du mépris végétarien que nous balancent à longueur de journée des types de votre genre Nagui. Des suceurs de navets qui n’ont qu’un but dans la vie : faire chier les mangeurs de barbaque !

Oui vous avez votre part de responsabilité dans ce genre d’actions barbares !

Avec vos discours végano-bio anti chorizo du style « Ouais faut pas tuer les bêtes, mangeons de la pelouse na na ni na na na ! »

Et ben ça devait arriver les viandards ont craqués ils s’attaquent aux producteurs de fruits et légumes.

Je suis le premier à dire qu’un lapin aux pruneaux ou qu’une courgette fourrée au dauphin c’est un délice… mais je suis loin d’être pour ce genre d’action !

Alors ne me jetez pas cette pierre idiote et virtuelle que vous tenez serrée dans votre cœur légumino-fachiste !

J’en appelle donc à la paix, à la concorde !

Je rêve d’un monde où pour certains, un sandwich saucisse à la main et pour d’autres un burger végétal, nous pourrons défiler à l’unissons dans un grand élan solidaire qui donnerait naissance à une espèce d’international omnivore !

Et pour faire un pas dans votre direction je propose qu’on ne consomme la viande que des animaux morts de vieillesse, même les veaux !