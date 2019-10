Presqu'une semaine après le décès de Jacques Chirac, Daniel remarque que le temps de l'hommage à vite laissé sa place à d'autres propos sur notre ancien Président

Ça y est c’est bon c’est parti ! C’est peut-être un peu tôt moins d’une semaine mais enfin bon c’est comme ça, tout va plus vite maintenant.

Oui ça fait moins d’une semaine que Jacques Chirac est mort mais là ça y est on commence à balancer des reportages un peu moins « hommage » concernant l’ancien président !

Pendant 4 jours on a eu droit à « la France qui pleure son président si proche du peuple »… et là ce matin je lis : « comment Bernadette Chirac s’est débarrassée des maitresses de son mari »

Là c’est clair l’article est consacré aux coucheries du grand Jacques et là c’est que le début j’en suis convaincu !

BFM télé, édition spéciale ! Jacques Chirac notre regretté président était un homme de pouvoir et qui dit pouvoir dit séduction ! Une réputation de tombeur planait au-dessus de Jacques Chirac mais apparemment la vérité dépasse la fiction. Les témoignages pleuvent, Jacques Chirac aurait passé sa vie à forniquer le pantalon sur les chevilles !

Nous avons même en exclusivité le témoignage d’un éditeur qui a refusé de publier une autobiographie signée Jacques Chirac. Un livre préfacé par Patrick Bruel et qui s’intitulait « jamais sans ma Teub »

Et plus ça va aller, plus ça ira dans le trash et la calomnie !

Bonjour et bienvenue sur Radio Facho l’antenne des vrais patriotes. Dans quelques instants nous accueillerons notre prestigieux invité messire Jean Marie Le Pen qui viendra nous parler du 2ème tome des ses superbes « mémoires » un livre bouleversant de Nostalgie et souvenirs aussi doux que fiers et rigides !

Mais au paravent nous allons écouter le témoignage exclusif d’un taureau transgenre Wallon prénommé Guillermo !

Guillermo qui aurait eu une aventure avec Jacques Chirac en 2003 à l’occasion du salon de l’agriculture.

Une liaison forte et torride pour laquelle Guillermo a tout plaqué, sa ferme, ses veaux, son foin, sa cloche !

Et ce pour venir s’installer à Paris auprès de son Jacques…

Un Jacques qui l’a plaqué sans explication suite à cet abandon Guillermo a connu une descente aux enfers : la drogue, les bars de Pigalle, la BO bref l’apocalypse !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !