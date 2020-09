Daniel déplore que la violence soit désormais partout… vraiment partout !

La violence est partout les chaines infos se régalent à nous montrer des images de « l’ensauvagement » ambiant !

Et c’est vrai que la violence est partout, même là où on ne l’attend pas. Dimanche dernier à Marseille pendant le mondial de la pétanque qui à lieu en ce moment baston entre une équipe française et une équipe belge !

Les belges accusent les marseillais d’avoir triché, les marseillais s’enflamment « bim bam boum » 2 blessés !

Les 2 équipes sont disqualifiées et les organisateurs déclarent que c’est un cas isolé et exceptionnel… fermez la parenthèse !

Et ben non, non non non fermez rien du tout !

Hier 17h30, 8ème de finale entre la triplette David, Jérémy et Michael contre le trio Christophe Mario et Kiki ! Le match est retransmis en direct sur France 3

Le score est hyper serré !

Kiki s’accroupi il va tirer sa boule !

D’un seul coup des tribunes on entend « Kiki connard »

Kiki se relève, il prend une longue inspiration, se replace et tire sa boule comme un dieu !

Une fois le carreau fait il monte dans les gradins et met un vieux coup de boule au mec qui l’avait insulté !

Début de bagarre général, les fans de Kiki sont comme des dingues, les vigils déboulent le match est interrompu ! Les organisateurs sont au bout du rouleau !

Non mais baston à la pétanque ! Non mais allo quoi ! Allo ! Tout fout le camp nom de dieu !

Non mais ça va s’arrêter où ce climat de violence ?

Bientôt plus rien ne sera épargné !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !