Daniel Morin nous le dit : plus ça va, plus le virus se mélange, plus il est fort et plus… plus on est foutu !

Bon qu’est-ce que ça donne le petit conseil de sécurité sanitaire du jour ? Hein ? Personne n’a d’infos ? Nagui ? Monsieur Sapin, vous qui êtes un homme de l’ombre, un petit fouineur de l’exécutif comme vous, vous ne savez rien vous êtes sûr ?

Bon on n’en sait encore rien mais ce qu’on sait, par contre, et c’est plutôt inquiétant, c’est que le virus est au taquet !

Il paraît que le variant anglais est en train de se mélanger au variant sud africain ! Ce qui nous donne un variant-variant, mélange de l’anglais et du sud africain, le variant Anglo-Sud-Af. !

C’est un sacré coco ce virus quand même. Il est chaud le lascar… Dans les soirées virus, il ne se laisse pas abattre :

- Bonsoir, bonsoir.

- Oh bonsoir qui êtes vous ?

- Je suis le variant sud Africain et vous ?

- Je suis le variant anglais

- On se mélange ?

- Avec plaisir !

- S’il vous plaît je peux me joindre à vous ?

- Qui êtes vous ?

- Le variant brésilien.

- Oui venez ça va être chaud !

- Hey vous avez vu là-bas ?

- Oh nom de dieu le variant russe !

- Et qu’il est beau le salaud

- C’est clair on l’invite !

- Grave…

Plus ça va, plus il se mélange, plus il est fort et plus… plus on est foutu !

Allez passons de la « mauvaise nouvelle » à… la catastrophe ! Oui je sais, le mot est fort mais quand il s’impose, je l’emploie…

Figurez-vous que Flunch ferme 57 restaurants !

