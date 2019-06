Les Républicains n'on plus de leader et pour Daniel l'occasion est trop belle pour un certain parti, de faire la cour à ces électeurs perdus

Bon vous l’avez tous entendu… Laurent Wauquiez m’a finalement écouté il a démissionné. C’était plus prudent c’est clair.

Avec Gérard Larcher en embuscade prêt à lui mettre une tourniole fallait pas prendre de risques.

Larcher il te met une baffe dans l’oreille gauche t’as l’œil droit qui gicle de son orbite et tu laisses facile tes molaires, prémolaires et canines.

Alors l’annonce à des effets : dans les têtes de tous les adhérents du Parti Républicain ont entend la même chose… Le vide !

Que faire ? Ils n’en n’ont aucune idée !

Ils voulaient tous son départ mais maintenant que c’est fait quoi faire ?

Ils ne savent pas.

En plus faut tenir encore un mois avant les vacances va falloir prendre des décisions et là ça fait mal !

Ils sont tous hyper mal. Avec Wauquiez au moins il y avait quelqu’un à sacrifier mais là maintenant qu’il est parti… Une petite idée Christian Jacob ?

(…)

Ok on laisse tomber

Non ils sont dans la merde ils sont perdus et là le problème c’est que les adhérents et ceux qui votent pour eux sont perdus aussi !

Et les électeurs Les Républicains quand ils sont perdus… y en a à qui ça donne des idées.

Dans la tête du « Rassemblement National » on entend depuis hier soir une petit musique très claire

« Marine Le Pen depuis les 8, 5% des Républicains aux européennes appelle les électeurs déçus !

Depuis hier Marion Maréchal aussi elle les appelle !

Ils n’ont jamais été autant appelés ces pauvres gens » Alors là avec le patron qui s’en va c’est le boulevard…

J’attends l’annonce officielle avec impatience ...

« Oyé oyé patriotes de France ! Je m’adresse à vous les déçus du parti les Républicains oui vous qui avez été dupes d’un parti mou qui de façon pathétique penchait à s’en casser la gueule de notre côté !

Vous l’avez entendu hier depuis votre poste de télévision Laurent Wauquièze a jeté l’éponge ! Ah il est beau le courage de celui qui se prétendait proche de Civitas et de toutes nos belles valeurs de non mixité, un petit essoufflement et « hop » il abandonne !

Force est de constater qu’il n’est pas fait du bois dont on fait les glaives…

Laissez tomber tous ces pantins qui mériteraient de figurez dans la liste de CopyComics pour avoir volé nos idées sans pour autant réussir à mobiliser !

Tes valeurs sont les nôtres camarades républicains vient rejoindre les troupes de nos templiers, viens te joindre à la grande croisade pour le pouvoir qui nous est promis en 2022 !

Et si tu hésites encore ami républicain allonges-toi, détends-toi respire lentement et écoute ce message…

Aies confiance crois en moi, en Marine aies confiance… La victoire je la vois, elle est là aies confianceeeeeeeeeeeee !"

Ah nom de dieu ça fout les jetons… Même moi j’ai eu peur et pourtant c’était ma chronique !

Allez faites de beaux rêves ! A demain !