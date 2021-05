Daniel Morin nous le dit : il adore l'émission "Ça commence aujourd'hui" !

Oh nom de Dieu ce que ça fait du bien… Oh oui c’est bon, c'est bon d’avoir quelqu’un de sympathique autour de cette table ! C’est ça, c’est de l’extrême sympathie que vous dégagez Faustine Bollaert ! De la sympathie et de l’écoute ! Je suis un de vos fidèles téléspectateurs à 14h… Je vous adore ! « Ça commence aujourd’hui » je suis hyper fan…

"Bonjour, aujourd’hui comme toujours, des invités au parcours de vie atypique ! On commence avec vous Katia. Katia, vous avez quitté votre mari millionnaire pour vous mettre en couple avec Goran, un intermittent du spectacle, c’est ça ?

- Oui, c’est exact Faustine.

- Et alors c’est arrivé comment, racontez-nous la rencontre, j’adore ça les contes de fées !

- Ben j’étais au resto avec mon époux en terrasse et puis il y avait Goran dehors qui me regardait fixement.

- Et alors ?

- Et alors ça a été le coup de foudre !

- Il faisait quoi Goran ?

- Cracheur de feu…

- Et vous avez fait quoi ?

- Ben je me suis levée, j’ai dit à mon mari « je te quitte », je suis sortie, j’ai dit à Goran « je t’aime ». Il a craché une flamme sur un chien qui passait par hasard, il m’a giflée, il m’a prise dans ses bras et on a fait l’amour 18 heures dans sa roulotte au milieu de bouteilles de gasoil !

- C’était quand ?

- C’était il y a 6 mois !

- Et aujourd’hui ? Toujours amoureuse de Goran ?

- Non plus du tout, je regrette ma vie d’avant ! L’amour dans 6 mètres carrés ça va bien une semaine mais là j’en peux plus, je veux retourner avec mon mari riche…

- Merci Katia !

