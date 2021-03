Dans cette chronique, Daniel Morin déclare sa flame à Kendji Girac...

Ahhhhhhhh nom de dieu ce que c’est bon… Kendji Girac, si vous saviez comme je suis heureux de pouvoir enfin vous rencontrer ! Kendji je vous kiffe ! Pourquoi ?

J’en sais même rien, à la vérité, je suis perdu quand je pense à vous !

Je crois que c’est ce qu’on appelle un coup de foudre Kendji ! On ne va pas se mentir, vous m’avez foudroyé !

Je me sens comme un petit paratonnerre émotionnel qui s’est pris dans la gueule un éclair d’émotion d’une ampleur tsunamique !

Et si la musique n’y est pas pour rien, elle n’y est pas pour beaucoup non plus !

Je vais même être très franc avec vous Kendji, en règle générale, la musique, ça m’emmerde ! La musique m’emmerde et la chanson ça me dégoûte ! L’espace musical de la variété francophone résonne à mes oreilles comme une gigantesque cacophonie qui, de façon lancinante, s’en prend à mes tympans jusqu’à les faire saigner…

Certains de vos collègues arrivent même, par le biais de leurs performances "glotto-sonores" à faire bouger des parties de mon corps rarement sollicitées…

Une fois, en écoutant Claudio Capéo, j’ai perdu une dent…

Mais quand c’est vous Kendji, quand c’est vous c’est tellement différent !

Quand c’est vous Kendji, j’ai le cœur qui chavire, oui, qui chavire ! Je me sens comme un rafiot submergé par la houle des notes enivrantes qui sortent de votre guitare magique !

En plus je vous trouve beau Kendji, tellement beau, je vous trouve parfait !

