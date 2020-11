Ce matin Daniel a été choqué par deux informations notables…

Je sais que vous tous autour de la table vous êtes fan de musique !

Et quand la musique est non pas « bonne » mais « hyper bonne » pourquoi se priver !

Exemple avec la chanson « Baby shark »…

On est d’accord c’est de la merde ! De la merde soft mais de la merde quand même !

Et bien la merde ça marche les amis, oui ça marche fort même. Cette chanson débile est aujourd’hui la vidéo la plus « vue » sur Youtube. Plus de 7 milliards de connexions, elle dépasse le chef d’œuvre gomino-porno-latino « Despacito », la vidéo qui fait frémir les esthéticiennes quadragénaires qui rêvent de romances musclées dans les bras couverts de cambouis de gigolos au look de garagistes option proxénètes !

Quelle grosse merde là encore !

Décidément si Youtube était un produit de première nécessité ce serait du PQ !

Bon ! Retour à l’ambiance morbide actuelle ! C’est une catastrophe, c’est un cataclysme…

J’ignorai la nouvelle, c’est cette pauvre Kaddour les larmes aux yeux qui m’en a parlé de matin… Rocco Siffredi est positif à la Covid 19 !

Alors oui je sais le virus s’attaque souvent aux gens hyper actifs sexuellement : Nagui, Donald Trump ou encore Julien Lepers et Hélène Darroze…

Mais Rocco non pas ça, pas lui !….

Monde de merde !

En même temps pas facile dans le business du porno de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale…

