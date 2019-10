Daniel revient ce matin sur les derniers événements passés dans le monde de la musique classique ! Un feuilleton rocambolesque !

Jessie Norman qui nous a quitté…

Il y a quelques jours à Cincinnati en pleine représentation une violoniste s’est arrêtée de jouer à cause d’une spectatrice qui filmait avec son smartphone,

Hier le ténor Placido Domingo inquiété pour harcèlement sexuel démissionne de l’orchestre de LA,

Wouhhhh ça va même plus que mal !

Heureusement, heureusement qu’il y a de belles histoires, de très belles histoires pour redorer le blason du bel canto !

Et parmi ces histoires il y en a une que je vais vous raconter maintenant. Oui je vais vous raconter une histoire au lieu de vous offrir ma chronique, chronique que certains appellent à juste titre d’ailleurs « l’humour à l’état pur ». Alors oui je sais le pays est furieux

« Comment Daniel Morin ne fait pas sa chronique ? Ça fait plus d’une heure que je me tape les interminables interventions de Nagui en attendant ce moment de grâce et il ne va pas faire de chronique ! »

« Ah le salaud ! Ah le fumier ! Ah le collabo ! Ah le douanier ! Ah le sale petit fils de pute ! »

Je sais c’est dur ! C’est dur mais aujourd’hui je voulais partager avec vous quelque chose d’exceptionnel qui s’est passé avant hier ici à Radio France ! Mardi soir c’était le lancement de la saison baroque à l’auditorium de la maison ronde pour marquer le début de la saison, au programme « Le messie » de Haendel…

Pièce majeure du répertoire, c’est idéal pour lancer une saison !

Ça ne vaut pas Christophe Maé mais bon ça tient la route !

Tout le monde est très excité et nerveux pour cette première, le contre ténor choisi pour l’occasion est Alex Potter tout s’annonce bien !

Mais en pleine répétition les emmerdes commencent !

Le contre ténor Alex ne se sent pas hyper bien ! Puis à l’occasion de répétitions on passe de « pas super bien » à « carrément mal » puis de « carrément mal » à « je peux pas chanter »

Putain la tuile ! Que faire ? Ben on appelle un remplaçant !

Le remplaçant c’est David Lee un confrère de confiance qui fera parfaitement l’affaire ! Il fera l’affaire mais il faut faire vite les répétitions ont commencées ça urge ! Du coup David Lee se dépêche…

Il prend l’avion de New York, dans 8 heures il est à Paris, ça va le faire !

Le voyage se passe bien mais… mais dans l’avion il y a comme un courant d’air « ohh nooooo » se dit David qui commence à avoir la gorge qui gratte « la gorge qui gratte ? humm mauvais signe pour un chanteur » il arrive à Paris et lààààà catastrophe !

Il a attrapé une bronchite ! Ahhh putain la clim merde !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !