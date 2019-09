Daniel a été inspiré par le film "Fête de famille" il imagine plusieurs scènes de vies familiales...

Han la la la la la la la la ! Emmanuelle, Vincent… Il est tendu votre film il est tendu…

Crise nerfs, reproches, mauvaise foi, jalousie, héritage… Hannnnnnn, ça m’a angoissé ce visionnage et croyez-moi il en faut pour m’angoisser !

Votre réunion de famille mais quelle tension, quelle pression on est à 2 doigts de suffoquer !

Et croyez-moi il en faut pour me faire suffoquer moi qui, initié depuis 5 ans par Nagui, pratique la strangulation érotique !

En même temps c’est ça la famille, des gens qu’on aime mais avec qui on peut s’engueuler à mort justement par ce que c’est la famille

Perso je me souviens de réunions de famille tendues elles aussi…

Ça commence toujours bien, on se prend dans les bras c’est la famille.

Oh putain Brigitte ma cousine préférée c’est trop bien de te revoir ! Bertrand le beau père le plus cool du monde allez dans mes bras on fait un câlin ! Ahhhh tonton Hervé tu m’as manquéééééééé !

Puis au fur et à mesure l’effet retrouvailles dissipé, arrivent souvent les souvenirs gênants ou les réflexions déplacées qu’on s’autorise par ce que c’est la famille

Hervé t’as toujours ta collection de médailles militaires nazies ? Hein ? Mais oui rappelle toi la croix de fer et le reste là je sais plus, les trucs à base de croix gammées ! Ben pourquoi vous me regardez comme ça vous autres ? Vous étiez pas au courant pour tonton Hervé ? C’est bon ça va c’était y a longtemps !

Ok ambiance de merde… on change de sujet ! Brigitte ma cousine comment vas tu ? En tout cas tu es superbe, je me souviens de toi plus jeune c’était pas facile la vie à 15 ans et 80 kg « Coucou attendez moi j’arrive pas à courir ! » Ah ah ah ce qu’on a pu se foutre de toi c’était cruel mais c’était drôle ! Aujourd’hui tu as fondu c’est top ! Dommage que tu puisses rien faire pour cette espèce de verrue sur ton front enfin bon on peut pas tout avoir non plus !

Non mais ça peut être 1000 fois pire ! Y en a chez qui ça dérape, parfois ça explose ! Imaginez ce que ça peut donner un repas de famille chez un célèbre écrivain réalisateur polémiste français dont je tairai le nom par pudeur et par respect pour la famille Moix !

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !