Ce matin, Daniel s’imagine posséder 157 millions d'euros...

Bon c’est pas moi le gagnant des 157 millions à l’Euromillions !

Sinon vous vous en doutez je ne serais pas là !

Je ne serais pas là mais comme je pense que vous me manqueriez là vous autour de la table avec vos physiques disparates et vos esprits tordus !

Et comme l’idée de manque m’est insupportable je pense que grâce aux 157 millions gagnés je vous achèterais !

Le problème c’est que si je vous achète faut aussi que je prenne les gosses si y en a !

Alors Leila j’ai vu des photos de sa fille elle est trop mignonne et puis y en a qu’une ça va. Si j’achète Nagui y a 3 gamins mineurs… 3 !

Alors ils sont mignons mais ils sont 3 !

Et encore 3 je parle de ceux que la justice a obligé Nagui à reconnaître !

Qui me dit que dans un futur plus ou moins proche il sera pas obligé de reconnaître 2, 4, 10 ou 30 gamins en plus ? Là c’est plus le même budget !

Nagui c’est pas le problème, Nagui il mange des graines et il boit du jus de gazon c’est pas cher. Nagui niveau bouffe c’est le même budget qu’un canaris, c’est paaaas énorme !

Mais les gosses ça mange et ça mange tout le temps

Non finalement je crois que je vais pas vous acheter les amis !

Ou alors juste Gérémy.

Gérémy il vient du Nord de la France, ces gens là ça connaît la misère ça mange pour pas cher, ça mange beaucoup, mais pour pas cher. J’ai entendu dire que dans le Pas de Calais les enfants mangeaient de la terre une fois par semaine !

En plus il est hyper costaud Gérémy, je pourrais m’en servir comme porteur…

« Gérémy emmène-moi au tabac

- Tout de suite Maître »

Et hop je saute dans ses bras musclés et c’est parti ! Alors bien sûr je serais taquin.

« Gérémy je veux pas prendre l’ascenseur porte moi

- C’est quel étage maître ?

- 23ème

- 23ème étage ! Ok c’est parti »

Non y aurait aussi des bons cotés pour lui. Comme il est costaud et beau gosse je l’enverrais voir et satisfaire mes maitresses. Ça me reposera et ça fera plaisir à tout le monde !

N’empêche 157 millions c’est beaucoup. Tu dois quand même pas mal changer quand t’as 157 millions d’euros…

