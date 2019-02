Quand Daniel a appris que le Président algérien Abdelaziz Bouteflika serait candidat pour un cinquième mandat en avril, il n'a pas eu de mal à imaginer la conférence de presse qui aurait lieu pour l'annonce officielle...

Enfin, enfin une bonne nouvelle pour la démocratie ! Ça y est c’est quasiment officiel. Le Président Bouteflika sera candidat pour un 5ème mandat en avril prochain.

Les 4 partis de la coalition se sont mis d’accord. Il est l’homme de la situation, le candidat idéal.

Bon pour l’instant l’intéressé ne s’est toujours pas prononcé, depuis 2013 il ne se prononce que très rarement pour cause d’AVC.

Mais d’après l’entourage de M. Bouteflika c’est de l’histoire ancienne aujourd’hui il est en pleine forme.

Certaines mauvaises langues prétendent que le Président Bouteflika ne serait pas hyper chaud pour un 5ème mandat mais c’est de la flûte.

Si les 4 grands partis de la coalition disent qu’il sera candidat, il sera candidat, j’imagine que la future conférence de presse du Président Bouteflika en compagnie bien sûr d’un des leaders de la coalition va clarifier tout cela...

« Bonjour et bienvenu à cette conférence de presse en compagnie du président Bouteflika ! Un Président en parfait état de santé qui attend avec une certaine impatience l’élection du mois d'avril. Des questions ?

- Pourquoi sommes-nous dans une chambre d’hôpital et pourquoi le Président Bouteflika est-il inconscient ?

- Alors il n’est pas inconscient il se concentre et pourquoi l’hôpital ? Et bien c’est juste par ce que son bureau est occupé voilà tout !

- Sinon je peux vous assurer que le Président va très bien il est même dans une forme incroyable il va vous le dire lui même ! Président !!

- izejfnxoazhefaluezhnx

- Nous avons un problème de micro je vais donc vous répéter ce que dit le Président !

- leiozxnloifhnoahf : le président dit qu’il est très content que vous soyez venus aussi nombreux

- zmeoif,oaizefnxoaf : le président dit que malheureusement il ne pourra pas rester longtemps il a rendez-vous dans 10 mn pour son entrainement de Kick Boxing

- lzeunxouzehfnxlzuehfx : Juste après il prend l’avion pour les USA où il a rendrez-vous avez l’équipe des « New england Patriots » qui cette nuit ont gagné le « superbowl » il participera avec l’équipe à une démonstration de plaquage !

- l,o,ixefnluzhefxliuazefxluazyf : Une visite éclair aux USA car dès ce soir le président Bouteflika sera de retour pour son diner mensuel avec son ami Gérard Collomb depuis 70 ans les 2 hommes se retrouvent une fois par mois et forment une paire pour un combat de catch à 4 !

- Voilà il est temps de laisser le président se préparer pour son entrainement de kickboxing ! Oui une dernière question ?

- Est ce que le président Bouteflika souhaite réellement se présenter pour un 5ème mandat ?

- zoienfaf « non » miscqchmih « non » et « non » : Il a dit « oui bien sûr et il a hâte » Merci plus de question !

Quoi qu’en pensent les mauvais coucheurs, la démocratie même médicalement assistée ça reste la démocratie !

A demain !