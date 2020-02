Nagui et Neymar font tous les 2 face à des pertes financieres mais selon Daniel Morin, tout est normal !

Ouf ! Ça y est c’est terminé on va pouvoir enfin retrouver notre Nagui comme on l’aime…

Aimable, souriant, détendu, sympath… non faut pas trop en demander non plus !

Mais Nagui s’est enfin débarrassé de Margaux !!

Margaux la fille hallucinante qui dans « N’oubliez pas les paroles » à piqué à notre patron 530 000 €…

Tu m’étonnes qui faisait la gueule mon Nagui… 530000 € ! Ah ben qui ne ferait pas le gueule en perdant comme ça cash une semaine de salaire ?

Non tout est normal !

Dans la série tout est normal… comme d’hab c’est la période, là on est en avance de quelques jours mais ça reste de saison : Neymar est blessé !

La star du PSG en général se casse un orteil avant les 8ème de finale de la ligue des champions, là c’est les côtes qui ont morflées !

Alors petit changement, normalement il devrait être remis pour le match aller face à Dortmund dans 2 semaines, le 18, mais bon il aura l’occasion le 15 face à Amiens ou encore avant le 12 contre Dijon de se faire péter un genou ou crever un œil !

La malédiction Neymar/ligue des champions n’a pas dit son dernier mot !

Enfin j’espère que non ça lui ferait perdre du pognon en prime de match…

Imaginez que lui aussi, comme Nagui il ait un manque à gagner de 530 000 € ce serait terrible ! Ça lui ferait perdre d’un seul coup l’équivalent de 5 jours de salaire !

Alors autant pour Nagui j’ai un peu exagéré mais pour Neymar le ratio est le bon !

Maintenant pour en venir à votre film messieurs Lartigau et Chabat, quelle vista, quelle précision !

Oui, mirage magnifique la relation à distance, si belle parce que si loin et si sincère puisqu’elle ne promet rien ! C’est tellement beau que j’en ai parlé à ma compagne. Je lui ai dit « tu sais Moumoune, je crois que notre relation est à un tournant, un virage décisif, virage qui s’il est mal négocié peut nous envoyer nous et notre amour droit dans le mur !

Évitons cet écueil passons à une étape plus moderne de notre relation, vivons notre amour à distance, rentre chez ta mère ! »

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !