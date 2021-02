Dans cette chronique, Daniel Morin nous parle d'un nouveau projet sur lequel planche l'Assemblée Nationale en ce moment : instaurer une heure silencieuse dans les supermarchés, pour le confort des personnes hypersensibles.

Un petit air de sado masochisme flotte sur le pays les amis : à en croire un sondage paru hier, 62% des français ne font pas confiance aux français pour respecter les gestes de prévention Covid pour sortir de la crise sanitaire…

C’est très français ça : « moi je respecte tout ce qu’on me dit mais j’en connais qui, enfin vous voyez ce que je veux dire… » Alors c’est n’importe quoi, excusez-moi mais moi j’ai totalement confiance… J’en parlais hier avec Morgane dans le petit restau clandestin où on a nos habitudes… On est respectueux des règles, merde !

Français toujours, sondage encore… Ils sont 55% à vouloir un re-confinement « dur » !

Oh oui vas-y enferme moi, séquestre moi, prive-moi de mes droits… Mets-moi en quarantaine, intube-moi, envoie-moi du carbone, attache-moi dans la cave, passe-moi au Karcher... Oh protège-moi du Variant maître Olivier Véran !

Alors j’exagère un chouïa mais c’est une tendance qui mérite qu’on l’explore !

Politique toujours, on en parle peu, mais ça bosse à l’Assemblée Nationale ça bosse ! En ce moment les députés travaillent sur un projet de loi visant à instaurer une heure « silencieuse » dans les supermarchés ! Une heure calme pour le confort des personnes fragiles et hypersensibles... On parle doucement, tout doucement, pas d’annonce micro, pas de musique ou musique très, très douce, que du calme pendant une heure…

Alors dit comme ça, moi je ne trouve pas ça gênant une seconde de faire mes courses dans le calme… Je dis ça et en même temps ça ne doit pas être évident !

- Bon on achète quoi ?

- Attends, je sors la liste.

- Prend des pâtes, c’est le rayon en face.

- OK, j’y vais.

- (…)

- Je prends quoi des spaghettis ou des...

- Chuuuuuuut !

- Ah oui merde, j’avais oublié ! Bon je vais prendre la charcuterie !

- Bonjour Madame, vous avez quoi comme jambon ?

- Ben j’ai du jambon à l’os c’est...

- Pardon excusez-moi mais j’entends rien.

- C’est du jambon à l’os, de loin de le meilleur, c’est du label rouge.

- Putain fait chier j’entrave que dalle !

- Laissez tomber je vais prendre un saucisson !

- T’as pas trouvé le jambon ?

- Y en avait plus.

Non je vais essayer de faire mes courses en créneaux « heures bruyantes », ça sera plus simple !

