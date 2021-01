Daniel Morin pense que si personne ne se met à clignoter d’un minimum de scintillement positif début janvier, on va tous se tirer une balle dans la tête !

Rhoooo mais quel emmerdeur ce Pastureau !

Non mais merde à la fin, si tout le monde réagit comme lui, si personne ne se met à clignoter d’un minimum de scintillement positif début janvier, eh ben on se tire tous une balle dans la tête et puis basta !

« Crotte à la fin, tu fais chier Tanguy ! »

Je sais bien que naturellement tu es joyeux comme un album de Mylène Farmer, mais garde-le pour toi ton blues-primo-calendaire…

Regarde aujourd’hui, pour partir à fond dans l’optimisme, on reçoit Mazarine Pingeot pour son livre « Et la peur continue », rien qu’au titre tu sens la joie qui pointe le bout de son marque page !

Ahhh bon Dieu j’en ai lu des histoires de gens au bout du rouleau mais là Woaaaaaa.... Yeeees on est bien niveau « je suis au bout du bout » avec Lucie… Compliquée la fille. Tenez, page 62 le matin elle a envie de s’acheter des chaussures neuves… Dans la journée, elle reçoit un pop-up sur son ordi qui lui indique : « Shoes.fr ventes privées ». Et là, au lieu de se dire : « tiens ça tombe bien je vais jeter un œil sur le site », elle se dit : « Ce n’est pas une coïncidence. Il s’agit peut-être d’une simple simultanéité, deux temporalités qui se croisent. Bergson connaissait bien la relativité restreinte et la relativité générale d’Einstein »… Tout ça suite à un pop-up de vente de godasses…

Whoooo tu m’étonnes qu’elle prenne le métro avec la main posée sur une boîte de Xanax !

Finalement tu as peut être raison Tanguy, 2021 commence aussi mal que 2020 s’est achevé !

En plus ça caille.

Et quand ça caille, on le sait, on ne ressemble à rien !

Le look « pour le froid » ça ne va pas à tout le monde. Pour être honnête, ça ne va à personne ! L’élément fatal étant bien sûr la doudoune… Peu importe qui l’endosse, on a l’air d’une montgolfière plus ou moins en état de crevaison, à part à Agnès Hurstel qui a le physique d’une enfant de 8 ans en état de malnutrition, la doudoune ça ne va à personne.

