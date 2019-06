Que ce soit à la Foire du Trône ou à bord d’un avion, pour Daniel tout est une question de sécurité !

Ah qu’il est bon de recevoir des nouvelles de ceux qu’on aime ! Surtout quand était sans nouvelle d’un être particulièrement cher depuis longtemps…

Et depuis hier « ouf » c’est bon ça va j’ai des nouvelles d’Alexandre Bénalla !

Alors non Bénalla et moi on n’est pas proches mais sans le savoir il m’a apporté tellement de matière pour écrire mes chroniques que pour moi c’est devenu un proche !

Alors qu’est ce qu’il devient ce cher Alex ?

Et bien figurez vous que c’est Marcel Campion, le gentil forain mafieux homophobe qui lui a trouvé du boulot !

Bénalla va devenir consultant sécurité pour la foire du Trône !

Ah ben merde alors… J’en ai entendu des intitulés d’emploi fictif mais des comme ça c’est balaise non ?

J’imagine les réunions avec Alexandre le consultant sécurité..

« Bon les gars qui dit foire dit foule, qui dit foule dit agitation, qui dit agitation dit danger, qui dit danger dit mobilisation, qui dit mobilisation dit vigilance, qui dit vigilance dit matraque !

Règle n°1 : Si vous voyez un rassemblement de plus de 5 personnes vous dispersez, si y a résistance vous matraquez

Règle n°2 : Si vous repérez des agitateurs, réaction immédiate vous prenez à la gorge et vous exfiltrez une fois le ou les individus exfiltré vous revenez à la règle n°1 : vous matraquez !

Règle n°3 : Vous apprenez les règles n°1 et n°2 par cœur !

En cas de problème - du style décès d’un individu matraqué - suite à l’application de la règle n°1 vous venez me voir immédiatement là je vous remettrais un passeport dit « diplomatique » et vous pratiquez sur vous-même la règle n°2 : « l’exfiltration »

Bon ben voilà on le sait, on ne sera pas du tout en sécurité à la foire du trône ! A tout moment on pourra se faire taper sur la gueule !

Autre sujet tout aussi grave !

Vous vous en souvenez surement en début d’année deux accidents d’avion avaient secoué l’univers des transports aériens. Deux accidents dans lesquels étaient impliqués des Boeing 737 Max !

Interdiction de voler pour ces appareils depuis mi-mars, gros manque à gagner pour les compagnies et le constructeur, du coup le constructeur a multiplié les enquêtes et hier : « tin nin » l’annonce de Boeing « On a trouvé le problème de nos 737 : y a un problème sur les ailes »

Allo ? Un problème sur les ailes !

Tu construits des avions, tu vérifies pas hyper bien les ailes et tu te dis « c’est ok ils peuvent voler » et faut deux accidents pour que tu vérifies que les ailes de ton avion sont OK !

