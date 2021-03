Hier, Daniel Morin a regardé C-News, et il s'est senti comme possédé par l’esprit de Pascal Praud…

Bon j’avoue hier j’ai fait un truc interdit quand tu travailles à France Inter ! Un truc qui peut te valoir de gros ennuis ! J’ai regardé C-News… J’avais pris mes précautions, lumière éteinte, le son au minimum !

Alors tous les sujets étaient plutôt sympas, ça allait de « ils ont dissout Génération Identitaire, mais c’est une honte, une honte » à « mais on nous cache les vaccins on nous les cache, il faut le dire bon sang, il faut le dire ! » en passant par "Valeurs actuelles" et un de leurs sujets favoris, les écolos…

Le titre : « les écolos nous pourrissent la vie » avec en photo Hugo Clément… Un dossier à base de « les maires verts imposent leur ligne idéologique », les plats sans viande dans les cantines lyonnaises, le maire de Bordeaux qui ne veut plus de sapins morts dans sa ville, le maire de Rennes qui ne veut plus du tour de France etc… etc… etc.

Chez "Valeurs Actuelles", très bien relayée par C-News, ils en ont marre de ces écolos qui font culpabiliser les honnêtes gens !

Et là je me suis dit : « mais bordel de merde ils ont raison ! Arrêtons avec les Verts et leurs combats qui nous pourrissent la vie. Je me suis levé et je me suis senti comme possédé par l’esprit de mon très cher ami Pascal Praud… Je me suis mis à beugler tout seul dans le salon ! « Les Verts veulent qu’on devienne tous végétariens ! Assez ! Mais assez ! Arrêtez ! »

Il faut donner de la viande à nos enfant bon Dieu. Vous croyez que ça fait grandir les salsifis ? Non, ça vous tasse !

Mais comment peut-on être végétarien quand la semaine dernière Carrefour proposait la côte de bœuf à 9€ le kilo… Mais à ce prix-là c’est cadeau enfin, CADEAU !

Et la côte de bœuf c’est la vie bordel, c’est la vie ! On devrait en donner aux gosses tous les midis à ce prix-là… Même au goûter !

Une bonne côte de bœuf bien saignante dans un petit pain au lait c’est délicieux…

C’est comme la chasse ! La chasse les écolos ils n'aiment pas… La chasse c’est pas bien pour les animaux…

Mais c’est quoi ces conneries ? C’est quoi ces conneries ! L’animal il aime la chasse, on n’en parle jamais de ça ! Jamais ! De la fierté du sanglier quand il sait qu’il est dans le viseur du chasseur et qui va se prendre de la chevrotine dans le buffet… Il sait qu’il va mourir en héros…

