Emmanuel Macron est parti en Chine avec Guillaume Canet... Daniel avait pourtant une meilleure proposition d'invité à lui faire...

Après la Réunion et Mayotte ça y est il a trouvé une nouvelle destination pour éviter les grévistes…

Emmanuel Macron est en Chine !

Tranquille Manu, il met 8 000 km entre lui et la CGT ! Le gars il préfère aller à la foire des importations à Shanghai plutôt que d’affronter les cheminots !

Le président part avec Moumoune faire le VRP chez les Chinois.

Moumoune mais pas que ! Il emmène aussi, par ce que c’est également un voyage culturel, il emmène Guillaume Canet !

Franchement pour représenter la culture française il aurait pu taper plus fort !

Les chinois ils s’en foutent de Guillaume Canet !

Il aurait dû prendre Nagui ! Nagui en Chine il fait carton… Nagui il a une grande force !

Les gens le trouvent sympa et c’est vrai que comme ça, quand on le regarde il est souriant, ça rassure, il a une petite étincelle de malice dans le regard, ça amuse, on a envie de lui faire confiance…

Alors bien sur moi qui le connais je « sais »

Mais le chinois non il sait pas !

Il sait pas que toute cette bonhomie n’est que la face émergée d’un iceberg qui en réalité est composé

à 90% de vice et de turpitude !

En plus de la culture il y a l’aspect commercial bien sûr…

Hyper important pour ce genre de voyage l’aspect commercial.

En plus de Guillaume Canet une quarantaine de chefs d’entreprise accompagnent le président ! Toutes les industries ou presque sont représentées et là c’est pas gagné les amis, il faut savoir que pour 90 % des Chinois « la France est un pays romantique », réputé pour « le vin et le fromage » Basta !

Ahhh le chinois tu peux lui vendre des tonnes de Babybel et des caisses de Beaujolais nouveaux

mais jamais tu lui refourgues un Kangoo, jamais !

Sauf si... sauf si encore une fois au lieu de Guillaume Canet le président avait emmené Nagui avec lui !

Nagui tu lui files un micro à la foire des importations non seulement il te remplit les carnets de commandes de la « Vache qui rit » et de « Préfontaine » mais en plus il te fourgue les Kangoo pour transporter le fromage et le pinard !

Et avant de partir il te réserve le Zénith de Shanghai pour un Taratata spécial nouvel an chinois !

