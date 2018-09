A l'occasion de la rentrée des programmes télé, Daniel Morin est allé voir ce que proposait la Russie... Et si Macron s'inspirait de Poutine ?

Ca y est, on en sait un peu plus sur la rentrée télé, les grandes chaînes ont dégainé leurs programmes phares. Eh bien n’ayons pas peur des mots : c’est de la merde !

A part Nagui, grand timonier du divertissement service public dont la rigueur éditoriale n’a d’égal que sa faculté à apporter une légèreté de ton toujours de bonne facture, avec en permanence un souci d’apport culturel populaire, pour étancher la soif de curiosité spirituel de la ménagère de moins de 50 ans CSP -, tendance gauche manucure brushing vacances à la Grande Motte, fan de Christophe Maé... Le reste c’est de la merde !

Enfin de la merde, je m’explique : de la merde comparée à la programmation dans d’autres pays. En Russie par exemple, on n’a pas peur, on n’est pas frileux, on y va !

Cette année en hebdomadaire on va pouvoir retrouver sur la chaîne Rossia 1, chaîne publique, une émission citoyenne, une émission d’information intitulée « Mosou Kremlin Poutine ».

Le programme entier à la gloire du Président russe.

Cette semaine dans « Moscou Kremlin Poutine », retrouvez Vladimir à la cueillette aux champignons. Les champignons n'aiment pas se faire cueillir, sauf quand c’est la main ferme et douce à la fois du Président Poutine si viril, qui saisit vigoureusement leurs tiges et les arrache de l’humus nourricier.

Dans « Moscou Kremlin Poutine », vous verrrez aussi Vladimir songeur qui regarde passer un aigle aussi menaçant que majestueux voler au-dessus de la Taïga, ça ou bien… Ou bien est-ce l’aigle qui regarde amoureusement Poutine ? On peut se poser la question quand on voit ô combien le leader russe est charismatique en marcel et pantalon de treillis !

Un programme où l’on voit également l’immense Vladimir Poutine parler à des mineurs (des pauvres)…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !