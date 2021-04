Alors que la fête de Pâques avait si bien commencé, la chasse aux oeufs organisée par Daniel Morin sur le rebord de sa fenêtre dans le bac de géraniums a dégénéré. Il nous raconte.

Joyeuse Pâques chers amis, joyeuse Pâques à tous dans la joie et la paix du Christ ressuscité !

Quel bonheur de vous retrouver un jour férié même si notre Sainte Mère l’Eglise ne voit pas d’un très bon œil que nous travaillions un jour où nous devrions plutôt prier Jésus ! Enfin bon, obéissons aux injonctions laïques et réjouissons-nous de cette réunion païenne mais festive…

Au-delà de la symbolique religieuse, quelle fête ce fut hier quand après la messe nous avons eu la joie de pratiquer la traditionnelle chasse aux œufs ! Oh quelle rigolade mon Dieu, quelle rigolade !

Enfin ça, c’était avant que je ne m’embrouille avec un gosse, un fucking marmot ! Oui, je sais, c’est mal de se chicaner avec un enfant, surtout quand ce dernier a moins de 5 ans, mais c’est comme ça, c’est la vie, même dans son infinie miséricorde le Seigneur ne nous protège pas de la mesquinerie !

Pourtant tout avait bien commencé. Toute la famille était en joie. Le prêtre nous avait enchantés en évoquant le retour du Christ notre sauveur. Puis de retour à la maison nous nous préparâmes à aller à la chasse aux œufs, lapins, cloches et autres poissons en chocolat…

Alors bien sûr nous aurions préféré une aventure au cœur d’un jardin qui soit le nôtre, mais mon maigre salaire de soldat du service public et l’absence de fortune familiale inhérente à toute personne qui, comme moi, vient d’un environnement aussi modeste que sauvage… Famille dont l’unique richesse est une incroyable collection de maladies et de mises en examen pour actes de barbarie sur personnes dépositaires de l’autorité… L’affaire la plus célèbre étant la crucifixion d’un douanier à l’entrée du village, la version de la mère comme quoi le douanier s’était crucifié tout seul la tête en bas n’avait pas convaincu la justice !

Bref... à la recherche donc d’un espace vert et joyeux, j’ai demandé à Nagui s’il était possible de lui emprunter ce qu’il appelle son « jardin ouvrier », un jardin paysager qui a pour particularité de faire exactement la même surface que les Buttes Chaumont !

La réponse ne s’est pas faite attendre, l’animateur compact et teigneux m’a répondu en hurlant : « mais plutôt crever que de te prêter quoi que ce soit ! »

J’ai donc organisé une chasse aux œufs sur le rebord de ma fenêtre dans le bac de géraniums… Pour l’occasion, j’avais invité Jordan, le fils de la voisine, une fille-mère qui élève seule le petit Jordan, enfant qu’elle a eu avec... Elle ne doit pas le savoir elle-même… Bref, une femme qui vit dans le pêché mais dans mon infinie clémence, j’ai voulu que le petit participe à la fête. Pour qu’il ne soit pas puni pour l’existence désinvolte de sa mère sans morale !

