Oh mon dieu mais quel ennui, quel ennui, quelle tannée, j’en peux plus ! Et les gilets jaunes ceci et les gilets jaunes cela. Et ils sont où les gilets jaunes et ils vont où les gilets jaunes et il seront où les gilets jaunes. Et c’est qui au fond les gilets jaunes. Ça devient lassant et surtout très très envahissant.

Y a que ça à la télé en tout cas sur les chaines infos.

En même temps c’est payant... carton d’audience pour les BFM, C News et autres marchands de malheur.

Non mais je sais qu’à ce rythme là nombreux sont ceux qui vont leur emboîter le pas.

Dans Les feux de l'amour...

"Ne manquez pas le nouvel épisode des feux de l’amour un épisode inédit !"

"Papa ! Papa"

"Oui Jennifer ?"

"John Kevin mon fiancé très riche est bloqué à un barrage de gilet jaune à la sortie de San Diego"

"Et alors ?"

"Et alors j’ai peur ! Ils demandent la démission de Macron sinon il mettent le feu à Jean Kevin !"

"Et alors ?"

"Et alors tout le monde s’en fout ici c’est les States papa c’est pas la France !"

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !