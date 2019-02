Quelle surprise n'a pas été ce matin pour Daniel Morin quand il a vu son quartier fêter le nouvel an, en février...

Décidément ils peuvent rien faire comme les autres ceux-là ! Non ils font ce qu’ils veulent et le pire c’est que personne ne dit rien… Ils, se sont les Chinois.

Les Chinois qui comme ça ont décidés depuis cette nuit qu’on n’était plus en 2019 mais en 4717 !

Tranquilles les mecs ! « On est les chinois, on est bientôt 1,4 milliards, on fait ce qu’on veut ! »

En plus je suis aux première loges j’habite dans le 13ème arrondissement de Paris. Et ça a pas coupé ce matin j’en ai croisé plein dans la rue qui était là « Bonne année ! Bonne année ! »

Du coup j’ai craqué… « Hey oh vous êtes cinglés ou quoi c’est pas le nouvel an ! Vous avez 36 jours de retard c’était le 31 décembre faut changer votre calendrier bande d’incultes ! »

Non et puis l’arrogance des Chinois on n’en parle ou pas !? C’est quoi le problème avec 2019 c’est pas assez bien pour vous ? Vous êtes tellement cool, vous croyez que vous avez 2700 ans d’avance ? C’est ça ?

Ah ben si c’est le bordel comme ça on peut tous dire n’importe quoi !

Demain matin je vais me lever et je vais décider qu’on est en 8000, voilà je vais me faire plaisir !

Et puis tant que j’y suis je vais aussi changer les dates des événements !

« Demain 6 février je décide que c’est Noël, voilà ! « Jingle bells » débout le vieux, réveille tes rennes ressors ton traîneau ! Cette année on a 10 mois d’avance la faute à qui ? La faute aux Chinois ! »

Ah ben désolé mais c’est pas plus tordu que le « nouvel an » un 5 février !

