Daniel a décidé d'appliquer à la lettre la semaine sans téléphone portable...

Je ne sais pas si vous êtes au courant les amis mais nous sommes en pleine « semaine internationale sans téléphone portable » oui jusqu’à vendredi nous sommes invités à vivre sans nos smartphone.

J’ai vu l’info hier j’ai trouvé ça génial et j’ai donc décidé illico d’appeler mes amis pour leur dire !

Ah oui merde… appeler quelqu’un pour lui dire de faire un effort et de ne pas utiliser son téléphone c’est couillon !

Du coup je me suis dit « ah ben non pas le téléphone, envoyons plutôt un SMS »

Ah ben non plus ! Ça se complique cette histoire !!

J’ai donc envoyé un mail à tous mes contacts, ils m’ont tous appelé pour me dire que c’était génial !

Pour éviter la tentation d’utilisation j’ai retiré la carte SIM de mon téléphone je l’ai détruite et j’en ai commandé une autre immédiatement, le temps que la nouvelle carte arrive dans 2 jours ça coïnciderait parfaitement avec la fin de cette semaine sans téléphone et je pourrais m’y remettre !

Oh mon dieu ! Ohhhh ça m’a fait un bien fou, j’étais chez moi pénard sans appels ni alerte rien ! Au bout de 5’ j’avais un petit creux je me suis dit « Tiens je vais appeler Deliveroo histoire de me faire livrer du… »

Ah oui merde pas de portable ! Mais j’en ai pas besoin je vais me faire à manger !

Je me suis mis en cuisine et ma foi c’était plutôt réussit ces Raviolis Buitoni accompagnés de toasts !

Un peu plus tard je me balade, libre sans contrainte ni envie de consulter mon téléphone que je n’ai d’ailleurs pas pris avec moi puisque sans carte Sim !

Au bout de 2 heures je suis vanné, je veux rentrer chez moi, allez hop je commande un taxi avec l’appli… ahhhh mon téléphone !

Tant pis j’en ai paaaaaas besoin je vais en prendre un comme ça à la volé !

Impossible de trouver un taxi libre ! Je suis bloqué, je prends le métro…

Dans la rame voyant tous les gens, mais je dis bien tous avec leur téléphone je me demande si je suis pas un peu con con de suivre à la lettre cette semaine sans portable… En tous cas je dois être le seul à Paris alors que je devrais faire comme tout le monde… dire que c’est une idée géniale mais l’utiliser quand même !

Une fois chez moi je me ressource, je me relaxe, fhouuuuuuuuchhhh, je me détends sans portable… Puis la détente c’est bien mais l’action c’est mieux ! J’ai comme une envie de rencontre, comme une envie de Tinder !

Oui mais pas de portable pas de Tinder ! Mais j’en ai paaaaaaas besoin je vais aller draguer à l’ancienne dans un bar…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !