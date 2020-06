On se pose rarement la question... mais Daniel nous explique tout !

Ah mais c’est complètement dingue ça ! Figurez-vous qu’hier j’ai lu un article passionnant intitulé « Que faire en cas de rencontre avec un ours ? »

Votre question tombe à pic !

Alors beaucoup diront avec un petit sourire narquois « Qu’est-ce qu’on en a à foutre quand on habite en ville »

Et maintenant que les parcs et les squares sont rouverts hein ! Qu’est ce qui vous dit que des ours se sont pas installés au jardin du Luxembourg ou bien aux Buttes Chaumont…

Alors parmi les conseils, lever les bras pour se grandir et impressionner la bête.

Là bon excusez-moi mais là on prend vraiment l’ours pour un con !

Tu lèves les bras il voit bien que c’est juste des bras levés que d’un seul coup tu mesures pas 2,15 mètres !

Autre conseil à la con : parler à l’ours pour qu’il comprenne que vous êtes un humain. Là encore ça se voit !

Alors ok en 2012 André Manoukian était tombé sur un ours alors qu’il faisait une randonnée naturiste dans les Pyrénées, c’est vrai qu’il a rien dit et que l’ours l’a pas pris pour un humain. Bon il s’en est sorti, apparemment l’ours l’a pris pour une femelle ours et André à juste été humilié pendant une petite semaine mais il en est sorti vivant c’est ça le principal !

Sinon dernier conseil il parait qu’il faut toujours avoir sur soi un « spray anti ours ». Mais bien sûr enfin ! Ne jamais sortir dans les bois sans son spray anti ours quand on va au bois on prend ses bottes, son K-way, ses préservatifs et son spray anti ours.

Et puis un truc qui fait fuir les bêtes sauvages, ça doit envoyer sévère niveau odeur moi j’avoue que ça m’intrigue je me demande si je n’essayerais pas le Spray anti ours en déodorant !