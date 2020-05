Daniel s’ennuie ferme ces derniers temps… mais il a trouvé un moyen de tromper l’ennui…

Ahhh ben c’est plus que vrai Nagui ! Vous êtes même loin de la vérité petit homme à la peau bronzée et au regard sournois… Loin de la vérité !

Comme le disait la regrettée sœur Emmanuelle « Je me fais chier copieux »

En plus, je peux pas dire que je compte sur mes collègues pour me distraire…

Guillermo va encore nous parler de l’état de décomposition avancé de ce qu’il appelle, je cite,

« sa teub », Alexis va encore nous raconter qu’à cause de son physique « différent » il a encore fait de la prison dans un pays du Tiers-Monde et Agnès Hurstel, la folle, elle va surement nous parler d’un ex qui avait un pénis dans chaque oreille ou de la fois où elle a fait du jet ski dans son vomi !

Sinon aux infos rien de neuf, mais rien, de rien, de chez rien !

Alors si aujourd’hui c’est l’anniversaire du Dalaï-Lama, 89 ans le gars !

Ah ben il peut vivre vieux le bougre, il peut en faire 89 de plus c’est pas ses journées qui vont le tuer.

Le gars il se lève, il mange 3 feuilles de bambou, il s’enroule dans son drap couleur Gantanamo et il va s’asseoir dans la montagne en pensant à la paix dans monde… 5 heures plus tard il se lève, il mange un peu de terre, il suce un caillou en dessert, il regarde un flash info sur BFM Tibet et il va se coucher ! Voilà !

Ah oui le jeudi c’est plus chargé, il a coiffeur ça lui prend 3 minutes de tondeuse !

C’est pas non pluuuuuuus l’effort du siècle !

Sinon quoi d’autre…

Aujourd’hui c’est la journée mondiale de l’asthme.

Ah ben désolé mais je respire hyper bien, aucun sifflement des bronches, j’ai des poumons d’albatros !

Non même question « journées mondiales de… » je suis exclu !

Alors si, à l’international y quelques petits accros entre les 2 Corées ! Ça chauffe à la frontière, ils s’échangeraient même des tirs de missiles. C’est con mais ça fait passer le temps !

Du coup pour sortir de mon ennui j’ai essayé quelque chose avec mon voisin d’en face…

J’ai lancé les hostilités hier soir pendant qu’il fumait une cigarette à la fenêtre, j’étais face à lui bras croisés et regard noir :

« Ça va connard ? »

« T’as vraiment l’air d’un con en slip avec ta clope »

« Ouais c’est à toi que je cause crétin »

« Rentre chez toi et ferme ta fenêtre que je vois plus ta gueule d’abruti »

Au bout d’un moment le gars m’a dit « j’t’emmerde » et c’est parti en vrille. J’ai balancé tout ce que j’avais sous la main : des patates, des œufs, des mugs, des vieux jouets, mon chien…

Le gars en face m’a jeté des tomates, un tabouret, son micro-ondes, le cadre avec sa photo de mariage !

Ça a duré une demi-heure, on était crevés. Crevés mais contents on s’est donné rendez-vous ce soir à 18h pour remettre ça !

Bon c’est sûr qu’avec des missiles c’est mieux mais on fait avec ce qu’on a !