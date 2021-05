Aujourd'hui, Daniel Morin nous parle de Christian Jacob.

Quelle journée mes amis, quelle journée ! Aujourd’hui Napoléon qui fête ses 200 ans de mort, Nicolas Demorand fête ses 50 ans de vie, Chantal Ladesou, elle, célèbre son 26ème anniversaire ! Woaaaaa….

Pourtant hier c’était déjà une journée riche avec une personne qui sortait du lot, cette personne c’est Christian Jacob !

Des gens qui retournent leur veste aussi vite, j’en connais pas… Jacob c’est le Arturo Brachetti de la politique !

Avant-hier, suite à l’accord entre la « Rep en Marche » et Renaud Muselier des Républicains pour les régionales en région PACA, le Jacob il était furibard !

« Ca se passera pas comme ça… C’est honteux ! Il est hors de question que les Républicains valident la candidature de Renaud le traître… Nous n’avons rien en commun avec le parti au pouvoir, on envisage des sanctions voire l’exclusion pour Monsieur Muselier s’il ne renonce pas à ce soutien…

Hier après-midi, sorti de réunion : « Alors finalement on valide la candidature de Renaud Muselier… Est-ce qu’il a renoncé au soutien de la République en Marche ? Euh non pas vraiment mais on a eu des garanties de sa part…

Quelles garanties ? Oh on y travaille mais le principal c’est la confiance qu’on a et qu’on a toujours eue en Renaud…

Et puis en politique il faut savoir faire preuve de souplesse !

Waaaaah ! C’est fou non ?

Si ça se trouve il est comme ça dans la vie de tous les jours Monsieur Jacob…

Même à la maison :

« Chéri, je commande à dîner ! Je prends italien, ça te va ?

« Ah non, non et non ! Marre du rital, merde ! On en bouffe cinq fois par semaine, je veux des sushis… Si ce soir c’est pas sushis je quitte cette maison !

« Papa tu manges quoi ?

« Une Margarita !

« T’as pas dit que tu voulais plus d’italien et que ce soir c’était sushis où tu quittais la maison ?

« Non mais j’ai eu des garanties de la part de ta mère, du coup j’ai validé l’italien mais juste cette fois. Tu sais mon grand en matière de vie de famille, il faut savoir faire preuve de souplesse…

