L'avenir est latino !

L’Amérique du Sud ! Connaît-on continent qui fasse plus rêver que l’Amérique du Sud ?

Ses plages au sable caressant « hum »...

Son soleil puissant « haa »...

La luxuriance de sa végétation « hooo »...

Ses petits plats aussi épicés que délicieux « rhuuuu »... Petits plats qui vous précipitent aux toilettes toutes les 20 minutes, certes, mais petits plats qui sont tellement savoureux que même le croupion en feu, on a le sourire.

L’Amérique du Sud et ses hommes souriants et virils à la fois qui lorsqu’ils dansent aux rythmes fous et saccadés des percussions tiers-mondistes dégagent par jets entiers une testostérone animale qui rend la nord-américaine moite et l’européenne nymphomane : « Hooo oui prends moi Pablo ! Démonte moi chiquito ! Tambourine moi Estéban ! »

Ses femmes aux yeux de braises... qui vous fusillent la vertu d’un battement de cils et vous poignardent le cœur d’un coup de hanche, faisant grimper la température de vos envies et votre slip au delà de la combustion !

Eh bien oui, la vie est plus belle en Amérique du Sud, mais où aller ? Là est la question !

