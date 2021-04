Il y a quelques semaines, l’agence spatiale européenne lançait sa 4ème campagne de recrutement… Comme il manquait des candidats, Daniel Morin a postulé. Il nous raconte.

Ce matin, j’étais chiffon !

Oui, chiffon, je ne sais pas pourquoi, hier pourtant je m’étais fait un petit restau avec Guillermo et son orchestre « los Batardos de la chitita puta ».

On avait bu, on avait ri avec des ministres et des prêtres ! Je ne sais plus avec qui j’ai fait l’amour mais c’était bien. Une religieuse je crois, ou bien avec Guillermo déguisé en nonne je sais plus… Bref, j’aurais dû être au taquet ce matin mais non !

Et puis vers 7h50 j’ai écouté France Inter et ça allait mieux. L’invité c’était Bruno le Maire, et honnêtement quand ça va pas les amis, écoutez Bruno le Maire, ça fout une patate de malade…

C’est pas tant ce qu'il dit, c’est surtout le ton ! Quand t’entends Bruno le Maire, ben tu te dis : « au fond, je ne vais pas si mal que ça. » Voilà ! C’était mon conseil "art de vivre et joie d’exister."

L’instant petites annonces emplois ! Vous vous souvenez, il y a de cela quelques semaines, l’agence spatiale européenne lançait sa 4ème campagne de recrutement… Y a pas assez de candidats !

J’ai postulé. Ils ont répondu à ma lettre par un simple commentaire… « LoL »

Ah ben je peux vous dire que maintenant c’est fini, c’est terminé !

Les gars ils ont laissé passer leur chance ! Moi j’étais prêt à sacrifier ma vie de chroniqueur au service de la bonne humeur et du bien vivre…J’étais prêt à devenir le prochain Buzz l’éclair et à visiter toutes les planètes pour les coloniser et exploiter impunément toutes leurs ressources au mépris total des droits du petit homme vert !

Et puis non ! On traite ma démarche avec mépris ! Je vais candidater pour la Chine si c’est comme ça, les chinois ils sont ouverts, ils ne sont pas comme nous ! Et pourquoi ils sont ouverts ? Mais j’en sais rien bordel !

