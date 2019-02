Daniel Morin a beau chercher dans ses souvenirs d'enfance, absolument aucune nostalgie n'en ressort...

On voit bien Daniel qu’à l’âge adulte, nous restons nostalgiques de nos lectures ou des dessins animés de notre enfance. C’est comme un doudou rassurant, contre le monde extérieur qui parfois est très méchant. Dans chaque adulte, sommeille un enfant et c’est cela qui fait de nous des êtres vivants...

Ahhhhhhhhhhhh !! Le chameau !!!! Le fennec !!!! Le Gnou !!!! La gerboise !

C’est de la torture !!!!

Guantanamo c’est le Club Med à côté !

Merde ça y est, ça recommence…Je respire mal… je suffoque… j’ai les tempes qui cognent… Je transpire dans la bouche… ça monte… Je vais vomir ….

Leila file-moi ta ponceuse des 3 Suisses.

Je vais lui faire une rhinoplastie façon Bricorama au satyre d’Alexandrie…

S’il a plus de nez peut-être qu’il prendra moins de coke et sans drogue peut être qu’il dira moins de niaiseries !

J’en peux plus de ses phrases de Bisounours à la sauce guimauve on dirait Drucker sous opium !

J’en peux plus Mr Gui, j’en peux plus de vos sorties verbales, de vos mots qui viennent s’échouer mollement sur mes tympans provoquant en fin de phrase une coulée de malaise.

« Et que c’est un doudou rassurant » nanana « Et que le monde extérieur est méchant » nian nian nian « et que l’adulte que l’on est a un enfant qui sommeille en lui » ninini….

Alors c’est vrai j’en conviens tout de même vous avez gardé de l’enfance et du passé une espèce de nostalgie dans laquelle nous plonge les dessins animés : vous êtes mignon comme Ken Le Survivant quand il fait exploser la tête d’un méchant , vous êtes câlin comme Candy quand elle fait l’amour à son raton laveur Capucin… Mais vous êtes con un chevalier du Zodiac qui croit pas en l’Horoscope.

Non Mr Gui la nostalgie et encore plus celle de nos lectures l’enfance et de nos dessins animés ça n’existe pas !!

Moi, dans la grotte de mon enfance les seuls dessins animés que j’ai vu c’était les dessins façon Neandertal que faisaient mes 19 frères sur les murs et accessoirement sur moi et qu’ils animaient en vomissant leur alcool de marmotte.

Croyez-moi dans ces souvenirs y a aucune nostalgie.

Désolé Mr Gui mais encore une fois vous avez dit n’importe quoi !