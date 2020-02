Daniel passe en revue ce matin les remarquables histoires de certains Présidents de la République...

Oufffffff ! Ça y est Donald Trump est blanchit !

Je ne vous cache pas que même si c’était évident pour moi qu’il n’avait rien à se reprocher on ne sait jamais avec ces lois à la con qui empoisonnent ce système archaïque qu’est le principe stupide de la « démocratie »…

Je ne vous cache pas que j’ai eu peur pour Donald il aurait fait appel aux services secrets ukrainiens pour salir son adversaire démocrate Joe Biden en échange d’une aide militaire et alors ? Si on peut plus se rendre service entre pays où va-t-on ?

Mais ça c’est la plaie dans ce soit disant système génial, la démocratie, on emmerde les gens !

Sarkozy qui se fait prêter du pognon par Kadhafi, on l’emmerde !

Et sans même parler de pognon souvenez-vous quand Giscard, Ministre des finances a reçu des diamants de la part de Bokassa est ce que c’est scandaleux ?

Non bien sûr que non ! C’est un petit cadeau pour consolider une vieille amitié dans la pure tradition des relations France/Afrique. Quand Giscard, Président de la République aide l’opposition centre africaine à reverser Bokassa est ce que c’est scandaleux ?

Non bien sûr que non c’est la vieille tradition de la politique France-Afrique !

Quand Giscard n’a jamais rendu les diamants à son ancien ami qu’il avait trahit est ce que c’est scandaleux ?

Non bien sûr que non c’est une des traditions pas la peine de s’excuser puis ce que la trahison faisait partie des coutumes de la politique France-Afrique bref le plus important dans cette affaire c’est que Trump soit innocenté et qu’il puisse continuer sa politique de progrès qui consiste à cracher sur les immigrés, à marcher sur la gueule de ceux qui veulent sauver la planète et accessoirement comme il l’a fait le mois dernier à participer à une manifestation anti avortement !

Sinon ne ratez sous aucun prétexte le « Télé 7 jours » de la semaine prochaine vous y trouverez un article consacré à Nagui et à ses 40 ans de carrière.

Nagui se livre sans fausse pudeur, il salut tous ceux qui l’ont aidé à grimper au firmament du succès, il évoque aussi la relation fusionnelle qu’il a avec sa femme, sa femme, son meilleur pote !

Là je dis chapeau bas l’artiste ! Moi à chaque fois que j’ai proposé à mes potes de leur faire un enfant je me suis fait gifler ! Il est fort l’égyptien !

A demain avec Bruno Solo et… ah ben tiens… ! Madame Nagui !