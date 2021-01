Olivier Marchal est l'invité du jour dans la Bande Originale, pour la série TF1 "La promesse" dans laquelle il incarne un capitaine de police aux méthodes peu déontologiques. Et Daniel Morin se dit qu'avec la "méthode Marchal", les choses pourraient aller beaucoup plus vite, notamment... La vaccination !

Alors, avant-hier un livre sur une femme au bord du suicide, hier un film sur la fugue d’une ado, aujourd’hui une série sur des enfants kidnappés... On fait quoi demain ? On reçoit Olivier Duhamel pour parler inceste et vendredi Kevin Louis le fils d’Émile pour son roman « Plus tard je ferai comme papa » ? Bref !

Bonjour Sofia, bonjour Olivier, « la promesse », « la promesse » mais quelle série mes amis, quelle série !

C’est d’une beauté, mais d’une beauté ! La qualité de l’image, une image de dingue ! Le son aussi, le son, une vraie vague d’émotion ce son, il nous submerge ! Les costumes, les costumes bon Dieu, la précision de l’étoffe est hallucinante ! Les petites filles, les petites filles… Elles ont l’air tellement vraies… C’est du grand art les amis, du grand art !

Et vous Sofia, vous en capitaine de police, on a envie que d’une chose : que vous nous fassiez subir un interrogatoire musclé et sans filtre, un truc violent et malsain, un interrogatoire à la Olivier Marchal sans aucune notion de déontologie ou de morale…

Non parce que c’est vrai Olivier, dès le début de la série on vous voit interroger un suspect et là… Là on sent que le code, la procédure c’est pas votre truc, vous y allez avec l’instinct, ça déboite ! Je suis sûr que vous êtes comme ça dans la vie. Même dans la vie de tous les jours au quotidien quand vous faites vos courses.

