Le livre de Jean-François Piège est bien plus qu'un livre c'est 56 recettes qui donnent envie de dire « oui » à la vie !

Rien ! Toujours rien du côté de la famille royale rosbeef... Meghan Markle n’a toujours pas accouché.

La livraison était prévue le 28 avril et rien.

Non mais c’est dingue même chez Amazon les dates de livraison sont mieux respectées. Du coup tout le monde devient parano, la semaine dernière la reine a été aperçue dans sa bagnole et là l’hystérie :

« La reine est dans sa voiture c’est un signe l’enfant est là »

La pauvre vieille elle allait juste faire ses courses au Drive In de chez Carrefour et là « Bim » tout le monde lui saute dessus ! Si ça continue elle va mourir écrasée par des photographes à la sortie de chez son coiffeur ! Moi je pense qu’en réalité l’enfant ne veut pas sortir, le Brexit ça lui fait peur, en Europe il sent que ça va pas mieux, il a surement entendu dire qu’en France on avait Francis Lalanne en tête de liste pour les prochaines élections et ça quand tu t’apprêtes à faire ton entrée dans l’humanité ça fout les chocottes...

Moi je pense qu’on devrait lui parler de choses positives, lui faire comprendre qu’en ce bas monde il a encore matière à rêver à s’enthousiasmer à saliver, on devrait le mettre en confiance, ne surtout pas le laisser dans la souffrance et l’anxiété d’une arrivée dans un monde aussi inquiétant que flipogène, tu t’apprêtes à venir au monde mais cette perspective te fait peur : le chômage / les gilets jaunes / le dérèglement climatique / le départ de Patrick Sébastien tout ça tout ça te donne envie de rester au chaud. Heureusement les enfants pour vous remonter le moral et faire de ce monde qui vous attend un monde pas trop dégueu voir prometteur il y a...

Il y a « les tartes de Jean François Piège pour tous » ! Paru le 27 février chez Hachette Cuisine ce livre de recettes est un hymne à la joie de vivre ! 25 tartes salées, 31 sucrées de quoi voir venir les tourments du monde avec le sourire ! Exemple avec « la tarte feuilleté de tomates olives basilic et parmesan » hummmm de quoi oublier la montée du Rassemblement national non ! Et pour ce qui est de la préparation attention 4 tomates quelques olives, du fromage, de l’huile, du sel, du poivre, une grande plaque de cuisson, tu fais cuire 13 minutes et c’est prêt ! Impossible à rater ou alors t’es sacrément con !

Si tu es plutôt sucré laisse toi tenter par « la tarte rustique aux pommes » hummmmmm de quoi oublier le glyphosate

Préparation : 3 pommes, 25 gr de beurre, de la cassonade, 20 minutes de cuisson, même moi j’ai réussi et pourtant je suis mauvais j’arrive même à rater les toasts !

Voilà de quoi donner confiance et envie aux enfants qui refusent de sortir de leur mère lisez leur in utéro « Les tartes de Jean François Piège pour tous » 56 recettes qui donnent envie de dire « oui » à la vie méfiez vous quand même de la tarte aux « anchois persil et poivrons » les enfants détestent ça les anchois et les poivrons, certains iront même jusqu’à refuser de sortir de leur mère par peur des ingrédients !

« Les tartes de Jean François Piège pour tous » chez Hachette Cuisine, 221 pages pour 24,95 € on est sur environ 10 cts la page c’est une très, très bonne affaire !

Si après ça le petit de Méghan Markel ne sort toujours pas c’est à n’y plus rien comprendre !