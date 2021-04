Faut-il avoir peur du vaccin AstraZeneca ? Daniel Morin pose la question.

Pour commencer, j’adresse mes plus sincères félicitations à Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président du Congo Brazzaville officiellement réélu avec plus de 88% des voix. Après 36 ans au pouvoir, et bien que la constitution prévoie la possibilité d’être élue pour un mandat de 5 ans une seule fois renouvelable, il continue sa route !

Bravo Président…

Retour en France à présent.

Bon, vous êtes sûrs ? Vous êtes vraiment sûrs de vouloir vous faire vacciner ? Si on vous propose AstraZeneca ? Vous êtes toujours chauds ?

Alors AstraZeneca ou bien Vaxzévria, le nouveau nom de l’AstraZeneca. Oui le coup de génie du service.com de la semaine dernière !

« Les gens ont peur de nous ! On va changer de nom et mettre une étiquette différente, les gens sont cons, ça va passer crème. »

Ben alors oui, il y a beaucoup de cons sur Terre mais pas 100% non plus. Surtout que plus ça va, plus les autorités reculent en ce qui concerne ce vaccin ! On constate de plus en plus de cas de Thromboses ! Et pour couronner le tout, ce qu’on appelle en langage technique « le pompon ». Marco Cavaléri, le responsable de la stratégie sur les vaccins à l'Agence européenne des médicaments vient de déclarer : « Nous pouvons désormais le dire, il est clair qu'il y a un lien entre les thromboses et le vaccin. Ce qui cause cette réaction ? On ne sait pas ! Merci de votre attention. Bisou. »

Ah ben vas-y maintenant , vas-y pour convaincre les gens de prendre le AstraZeneca, vas-y !

Les gens, il va falloir les attacher pour les piquer avec, voire les endormir !

J’imagine la tête du pauvre Olivier Véran ! Le gars il visite des hôpitaux, des Ehpad, des centres de vaccination, des écoles, des mairies 23h par jour, il est crevé il n'en peut plus !

Chaque fois qu’on lui demande : « Hey les doses de vaccins Monsieur le ministre, elle sont où ? Elles sont où ? Elles sont où… »

Lui il ne bronche pas, il est là, stoïque : « mais elles arrivent, elles sont là, pas loin, je les sens d’ici… Quand ça précisément ? Je vais vous le dire ! Bien sûr que je vais vous le dire, je suis pas du genre à cacher quoi que ce soit ! Je suis sur la même ligne que l’ensemble du gouvernement et du président de la république ! Je navigue en toute transparence ! Et là sans aucune langue de bois, je vous réponds que les vaccins seront disponibles... au bon moment… Je ne peux pas être plus clair ! »

