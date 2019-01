Quelle joie de consacrer une émission à Edmond Rostand grâce à la venue d'Alexis Michalik pour son film "Edmond"... Et que ne donnerait pas Daniel pour assister à une rencontre entre Nagui et le célèbre auteur !

"Bonjour et bienvenue dans la Bande Originale ! Aujourd’hui notre invité est Mr Edmond Rostand ! Pour Edmond faites du bruit !"

Alors Edmond, Cyrano de Bergerac, whouah l’histoire est dingue !"

Ah non ! c’est un peu court jeune homme... héritier pharaons, j’attendais plus de formes ! On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton, taisez-vous, écoutez...

Émeutier : « C’est la baraque entière que casse, Cyrano et pas seul’ment la porte de Benjamin Griveaux »

BTP : « Donald veut faire un mur quel’heu joli projet, Cyrano lui les murs il les fait tous tomber »

Romantique : "Yann Moïx n’aime pas les femmes de 50 ans passés, Cyrano sont les cons qu’il ne peut pas blairer"

Ecclésiastique : " Monseigneur Barbarin comparait aujourd’hui pour avoir ignoré 20 ans d’pédophilie, Cyrano aim’rait bien ne serait ce qu’une nuit écraser dans ses bras ce curé étourdit "

Apocalyptique : "La planète se réchauffe, les hommes sont menacés et s’il n’en reste qu’un, Cyrano s’ra l’dernier"

Diplomate : « Alexandre Bénala agent diplomatique ? Pourquoi pas Balkany en contrôleur du fisc... il lui faut 2 passeports pour aller au Congo mais c’est jusqu’à la Lune que voyage Cyrano ! »

et apprenez aussi mon petit Mr Gui que Cyrano n’est pas seulement exceptionnel il est aussi humble et généreux !

Sportif : « Pontivy a perdu contre le PSG, Cyrano les petits il les laisse gagner »

Culinaire : « Ribéry s’est offert une entrecôte en Or, Cyrano une gourmette en saucisson pur porc… Ribéry par son geste nous offre son mépris, Cyrano du poignet distribue Salami »

Voilà ce qu’à peu près, mon cher Nagui, vous m’auriez dit si de mon Cyrano vous aviez tout compris mais tout n’est pas perdu et comme j’ai belle voix j’accept’rais avec joie de faire Taratata !