Daniel ne croit pas au concept de la chaine M6 pour trouver l'amour, pour lui, pour choisir un partenaire digne il faut s'essayer au tango !

Hier soir c’était le retour de l’émission « romantico-scientifique » de M6 « Mariés au premier regard »

C’est bizarre quand même le concept…

Des gars et des filles passent des tests de compatibilité et si ça colle on les convoque à la mairie et hop mariage !

C’est un peu précipité quand même !

Alors à poils au premier regard là oui je comprends ça arrive, pas assez à mon gout mais ça arrive ! Et ça peut se comprendre mais « Mariés au premier regard » y a pas mal de risques !

Moi perso même au 10ème au 50ème au 100ème au 10 000ème regard j’ai toujours des doutes !

Non si y a un truc qui peut servir de révélateur pour savoir si on est fait l’un pour l’autre et ça tombe hyper bien qu’on vous reçoive aujourd’hui Chantal Lauby pour votre film « Sol »… si y a un truc qui ne trompe pas c’est le Tango !

Ah ça le tango ne ment pas, le tango ne ment jamais

Le tango c’est la passion pudique qui se dissimule derrière un rideau émotionnel apparemment rigide qui ne demande qu’à s’effriter !

On se regarde d’un œil sombre… on s’attrape sans s’agripper et c’est parti ! Les corps se veulent mais ils résistent, l’homme fait tournoyer sa cavalière et la femme s’enroule autour de lui pour éviter le vertige et puis sous la moiteur oppressante du dance-floor aux reflets argentins, la première goutte de sueur vient perler aux fronts des deux protagonistes…

Houuuuu ça s’emballe ! Les épaules sont toujours impeccables mais le souffle devient court et les rotules ondulent. Les lèvres sont sèches, l’œil est humide, la truffe est chaude. On a envie de passion, on veut du rapprochement, on veut du contact.

Et puis comme une bénédiction le voilà qui arrive : le tango ultime ! Mais pour ça faut le partenaire idéal, faut pas du ½ sel faut du potentiel explosif !

