L'une des traditions françaises bien connues, c'est la délation. Dans cette chronique, Daniel Morin nous explique les intérêts de cette pratique.

Vous le savez, la France est un pays de traditions souvent copiées, rarement égalées.

Alors comme traditions françaises, il y a le fromage, le pinard, la mauvaise foi et... la délation !

Et bien en ce moment, un pays s’inspire de cette belle tradition pour essayer de juguler le virus, c’est la Corée du Sud.

Oui, du côté de Séoul, on incite la population - avec des bons d’achats - à surveiller les voisins, la famille et les collègues et à prévenir les autorités si on constate un manquement aux consignes sanitaires et autres gestes barrières…

C’est cool ! Moi j’aime bien le principe et en plus ça rapporte ! Plus tu balances plus tu ramasses…

Alors je sais qu’en France ça ne se fait pas, en tous cas ça ne se fait plus, mais c’est peut-être parce qu’on n’en n’a pas encore évalué l’efficacité ! Et puis ça peut être efficace dans pas mal de secteurs, y a pas que le virus !

Au boulot aussi la DRH serait parfois bien heureuse d’avoir des collaborateurs de l’ombre prêts à lui filer un petit coup de main !

