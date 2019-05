Daniel fait le point sur la vie de couple, ses petits et ses grands bonheurs

Ahhh mon dieu la vie de couple quel enchantement quotidien, quelle joie sans cesse renouvelée, quel sentiment merveilleux de plénitude mais surtout quel ennui !

Alors oui souvent ça commence bien avec le coup de foudre !

Le coup de foudre qui peut te prendre n’importe où… Dans une soirée quand elle regarde la foule d’un air inquiet, dans une cave quand elle cherche la sortie, dans les coulisses de Taratata quand elle cherche ses habits ou encore dans un parking de super marché quand elle range son caddie. Les regards se croisent se bloquent et c’est parti…

On a le souffle court, on a la bouche sèche, on a les mains moites, les jambes qui flageolent, les fesses qui tremblent le nez qui coule. Personne n’ose prendre la parole en premier de peur de commettre un impair… On a des bouffées de chaleur puis on se lance en disant quelque chose de brillant et de malin à la fois

« Saaalut ! J’adore la façon dont vous poussez votre caddie… »

Alors bien sur parti sur des bases aussi foudroyantes le couple s’épanouie on est heureux on vit d’amour et de mojito on vit les yeux dans les yeux…

L’existence n’est qu’un grand rendez-vous sensuel où on passe le plus clair de son temps à moitié nu à se grimper dessus comme des animateurs télé, on fait l’amour dans la cuisine sous le regard angoissé des raviolis qui mijotent, on fait l’amour par terre dans le couloir tout en essayant d’éviter l’aspirateur de la femme de ménage, on fait l’amour devant la télé, devant Motus et Thierry Beccaro qui l’année prochaine va tant nous manquer !

Puis la sensualité laisse place à la tendresse on est content d’être ensemble mais le corps n’y est plus…

On parle de projets futurs mais on vit déjà dans une dimension « colocataire »

« Je crois que je vais me faire un atelier dans le garage, ça va m’occuper un atelier… C’est bien un atelier, c’est bien et c’est pratique, tu peux t’isoler et puis réparer des trucs en même temps

« J’aime bien notre vie mon amour mais avec un atelier ce sera encore mieux »

