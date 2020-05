Daniel a tendance a manger plus durant son confinement… et forcément sur la balance, une différence s’opère

Non absolument pas ! 2,5 kilos vous rigolez… j’en ai pris 12 ! 12 putain de kilos !

En même temps plus de 50 jours à rien foutre, forcément on grossit !

Le matin je me lève à 5h pour ma chronique de 6h57, bon ben je fais quoi entre 5h et 6h57 ?

D’habitude je prends un café, une douche, je prends mon taxi j’arrive à la radio, je fais l’amour avec un vigil et bim je passe à l’antenne !

Là pendant le confinement c’est pas la même… Y a 2 mètres de distance entre mon lit et mon outil de travail, mon téléphone.

Si je veux peux me lever à 6h56 et 30 secondes je serai pas en retard !

Mais force de l’habitude, je me lève toujours à 5h.

Du coup entre 5 et 6h57 ça me donne du temps libre pour la douche et le petit déj.

Alors même avec une douche de 1h00 ça me laisse encore 57 mn de petit déj.

Et crois-moi en 57 minutes tu peux en bouffer des Granola !

Alors oui je sais Nagui, je sais Mr Dié-té-tique je sais qu’on peut prendre une tasse d’eau chaude en croquant 2 amandes grillées puis finir avec un jus de radis comme vous le faites, je sais mais c’est chiant, c’est chiant à crever !

Et puis à 7h… à 7h j’ai encore 4 heures à tuer avant de vous retrouver pour la Bande Originale, 4 heures !

Vous savez combien on peut manger de Granola en 4h ?

Non ? Ben je vais vous le dire ! En comptant 10 secondes par gâteau ça nous fait 6 Granola par minute ! 6 multiplié par 240 minutes que font 4 heures, ça nous donne : 1 440 ! 90 paquets !

Bien sûr je bouffe pas 1 440 Granola tous les matins en attendant la BO… mais c’est pas l’envie qui manque quand t’es tout seul chez toi bloqué comme un con !

Alors oui j’ai pris 12 kilos c’est pas bien, mais y a pire… Mon voisin du dessous il a pris 60 kilos, 60 !

Lundi c’est pas qui voudra pas sortir c’est qui pourra pas !

Hier il m’a appelé en catastrophe… Il a fait un essai il passe pas la porte, il est plus large que l’ouverture de sa putain de porte d’entrée ! Même de profil !

Et comme il veut absolument sortir lundi ben on envisage l’amputation ! Oui l’amputation du ventre et du cul !

Ah ben c’est ça ou on pète le mur y a pas le choix !

La prise de poids c’est un des malheurs du confinement on va pas se mentir !

Du coup je m’en sors pas trop mal avec mes 12 petits kilos !