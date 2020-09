Daniel nous raconte l’histoire d’une fête de sortie de prison qui a plutôt mal tourné

Ça continue ça ne s’arrête pas. L’ensauvagement frappe partout ! La semaine dernière on a vu que même le monde de la pétanque était frappé par la vague de violence ambiante.

Rappelez-vous au mondial de la pétanque « kiki » le marseillais qui a mis à coup de boule à un spectateur !

Et ben ce week-end à New York c’est le monde du tennis qui a été frappé.

Novak Djokovich s’en est pris à une juge de ligne : il lui a balancé une balle dans la gueule… Alors il dit qu’il l’a pas fait exprès !

Mouais… Jugeons par nous même j’ai un enregistrement du geste de Djokovich.

Non je crois que c’est clair il voulait la tuer !

En même temps je le comprends un peu.

T’es là tu joues tu donnes le meilleur de toi même

La nana elle arrête pas de dire que tes balles sont dehors y a un moment tu craques, faut laisser sortir la vapeur…

Remarquez c’est pas non plus la nouveauté de l’année l’ensauvagement…

Tenez un exemple : aujourd’hui à la cour d’assises du Morbihan va s’ouvrir un procès un peu spécial !

L’action s’est déroulée en 2017, à l’époque un gars sort de prison. Il décide de fêter ça, normal, il décide donc de célébrer sa liberté avec et un ex co-détenu, une sorte d’ancien collègue et sa femme, un bon pote.

Ça se passe en Bretagne, région festive, y a de l’alcool, du cannabis, de la cocaïne, comme me le confiait Guillermo quand je lui ai raconté l’histoire ce matin !

« Mais Daniel tout était là pour que la soirée soit bonne »

Ben oui mais bon ça a légèrement dégénéré… le pauvre gars il l’a senti passer sa fête de sortie de prison.

Son ex co-détenu lui a demandé son code de carte bleue, le gars a pas voulu, il lui a re-demandé… le gars a re pas voulu !

Et chez les anciens détenus on demande jamais 3 fois, non jamais. Et là tu le sens venir l’ensauvagement !

Comme le gars voulait vraiment le code de la carte bleu ben il a insisté autrement, il lui a mis 50 coups de couteau de boucher ! Là on commence à y être dans l’ensauvagement !

