Chers amis laissez moi vous raconter quelques belles histoires… Je vais vous raconter de façon revisitée des contes populaires qui malheureusement finissent tous mal !

Il était une fois 3 petits cochons gilets jaunes qui en avaient marre d’avoir faim…

Le premier s’appelait « retraité » le deuxième « paysan » et le troisième « chômeur ».

Ils en avaient marre de ne pas gagner assez d’argent pour vivre décemment.

Du coup tous les samedis ils allaient crier leur colère dans la forêt !

Le chef des animaux était un jeune loup prénommé Emmanuel qui avait promis beaucoup et retiré encore plus !

Un jour les 3 petits cochons ont finis par énerver très fort le loup Emmanuel qui arrivât vers eux furieux.

Pris de panique le premier petit cochon « retraité » se refugiât dans son fragile Ehpad aux murs de placo-plâtre

Cette fois tu as exagéré « retraité » je vais m’enfler et souffler et l’Ehpad défoncer.

Les murs de l’Ehpad volèrent en éclats, il prit son déambulateur et couru se réfugier chez son frère le paysan.

Comme malheureusement le paysan avait du vendre sa ferme pour cause du surendettement ils se refugièrent dans la grange qui était faites de planches de bois peu solides !

Vous ne m’échapperez pas « paysan » et « retraité » je vais m’enfler et souffler et la grange défoncer » !

Les murs de la grange volèrent en éclats « Paysan » pris « retraité » dans sa brouette et s’enfuit à toute hâte chez « chômeur » le 3ème petit cochon

« chômeur » les accueillit dans son logement social, un logement vétuste dont les fondations mal entretenues étaient déjà chancelantes !

Vous ne m’échapperez pas « chômeur » « paysan » et « retraité » je vais m’enfler et souffler et le logement social défoncer » !

Le logement social s’écroulât dans un abominable fracas !

Contrairement au conte initial le grand méchant loup avait gagné !

Il avait gagné oui mais pour combien de temps !?

Dépités « retraité » « paysan » et « chômeur » ne croyaient plus en rien. Du coup avec leurs nombreux de plus nombreux amis ils votèrent tous Marine Le Pen en 2022 !

Tout le monde était perdant !

Le loup Emmanuel fut chassé de la forêt et les 3 petits cochons n’étaient pas plus heureux !

