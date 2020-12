Aujourd'hui, à l'occasion de la venue du spécialiste de la mode Loïc Prigent pour présenter son livre "Passe-moi le champagne, j'ai un chat dans la gorge", Daniel Morin s'intéresse au style vestimentaire de l'équipe de la Bande Originale...

Aujourd’hui 8 décembre, ça fait 40 ans que John Lennon est mort et on a invité Loïc Prigent.

Aujourd’hui 8 décembre Rastapopoulos - un méchant dans Tintin - a 88 ans et on a invité Loïc Prigent.

Pourtant, quel est le véritable impact de Loïc Prigent sur les aventures de Tintin ? … Il est nul on est d’accord.

Quel est le rapport entre la mort de John Lennon et le travail de Loïc Prigent ? … Il n’y en a pas !

Du coup, aurait-on invité Loïc Prigent pour rien ? Et bien non ! Coup de bol, Loïc Prigent a une actualité, ouf !

Oui Loïc Prigent vous venez nous parler de votre recueil de bons mots entendus de-ci de-là à l’occasion des défilés de mode et autres événements vestimentaires précieux, ouvrage intitulé : "Passe-moi le champagne, j'ai un chat dans la gorge".

D’un rapide coup d’œil circulaire, Loïc Prigent, vous vous êtes rendu compte, mais trop tard, que l’univers de la mode était aussi visiblement qu’assurément un univers qui était totalement étranger aux gens de radio…

Ça doit être tellement reposant pour vous Loïc d’être assis à une table où la sape n’est clairement pas une priorité !

Vous aurez pu constater avec angoisse et amusement que notre collaborateur belgo-colombien Guillermo de la Guiz était au chapitre vestimentaire aussi contrarié qu’au chapitre « fluidité de langage »… C’est brouillon, aucune logique, artistiquement raté et acoustiquement c’est d’une rare violence !

Sachez qu’en plus aujourd’hui, étant au courant que vous étiez l’invité de la Bande Originale pour cette spéciale 40 ans de la mort de John Lennon dont presque personne n’a parlé… Et bien sachant que c’était vous, il a fait un effort !

Oui, aujourd’hui il apparaît en pyjama presque propre et non pas dans la blouse tachée que lui donne l’hôpital de Molembeck quand il s’y rend quatre fois par semaine pour son traitement « vérolo-chlamydiesque » et son nettoyage « purulo syphilitique »…

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !