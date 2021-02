Daniel Morin a effectué de nombreuses fois la traversée Arcachon-le Cap Ferret assis à côté de touristes aussi allemands que menaçants… Est-ce qu'il la ramène pour autant ? Non !

Bon ça y est les amis, je sais pour qui je vais voter l’année prochaine à la présidentielle !

Il est tôt je sais mais quand on y croit, on y va. C’est une candidature inattendue mais selon certains elle est de plus en plus probable… C’est la candidature d’Éric Zemmour. Ouiii Éric Zemmour ! Oh vous imaginez la fierté qu’on aurait tous avec comme Président un mec comme Zemmour ! Zemmour sur la photo du G20 au milieu de tout le monde debout sur son petit tabouret !

Alors c’est drôle mais peu de gens partagent mon enthousiasme. Mon voisin, quand j’ai été sonné chez lui champagne à la main pour lui annoncer la nouvelle n’a pas sauté de joie. Je lui ai dit : « écoute, arrête de faire la gueule, Zemmour c’est l’avenir ! » Bon en même temps je réalise que pour toi, Traoré Diallo, c’est pas méga évident, rapport à... rapport à l’Afrique… Mais bon fais un effort, si Zemmour est élu pendant 6 mois fais-toi appeler Jean-Claude ! Jean-Claude Diallo ça sonne bien non ! Et ta femme Aïcha, pareil, un effort : Corinne Diallo ça claque, merde ! Allez Corinne et Jean-Claude Diallo, vous écoutez un peu de Sardou en laissant les fenêtres bien ouvertes et c’est bon…

Il a écrit plein de truc sympa Sardou. "Afrique Adieu", c’est bien ça, non ? Ça fait plaisir aux africains, et ça fait plaisir à Zemmour ! Non ? Bon ! Mes amis les Diallo ne partagent pas mon enthousiasme, tant pis !

Allez on change de sujet « on passe à la promoooooooooo…! Jean Le Cam, bonjour !

Jean Le Cam est notre invité du jour… Ah ah ah, la belle affaire ! Le gars il a fait un tour de bateau, il a récupéré un gars tombé à la flotte… Et alors ? Moi aussi j’ai fait du rafiot ! Combien de fois ai-je effectué la traversée Arcachon-le Cap Ferret assis à coté de touristes aussi allemands que menaçants… Est-ce que je me la ramène pour autant ? non ! Mon humilité naturelle fait que je fais profil bas… Pourtant un jour de septembre je m’étais pris une grosse vague qui avait trempé mon Polo… Bref !

Et quand au coté « super héros » qui sauve son prochain perdu en mer, il n'y a pas de quoi chanter "Ramona" non plus ! Combien de fois ai-je ramassé Leila ivre morte qui titubait en sous vêtements dans les couloirs de Radio France le jour de l’arrivée du Beaujolais Nouveau ? Et alors ? Suis-je un sauveur pour autant ?

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !