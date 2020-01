Daniel fait le point ce matin sur les dernières actualités qui auraient pu nous échapper...

Et on commence par une triste nouvelle…

Le brushing est en deuil !

Jacques Dessanges est mort.

Aujourd’hui, fers à friser, sèche-cheveux, peignes et brosses de tous poils sont infiniment tristes !

Jacques Dessanges c’était un hymne à la mèche, une invitation au décollement de racines, un hommage à la mise en plis.

Pour la domestication du cheveu il y a eu un avant et un après Dessanges.

Le cheveu maitrisé c’est lui, la fin des pointes fourchues c’est lui, l’arrogance domptée du cheveu rebelle au service d’une coupe sauvage mais maitrisée c’est encore lui !

9 mois après, Jacques Dessanges rejoint Jean-Louis David au paradis des bigoudis !

Autre mauvaise nouvelle !

On l’a appris hier, le footballeur Neymar a fait un petit bilan de son année 2019.

Et bien la conclusion est navrante, le brésilien déclare

« Pour moi 2019 a été une année difficile à tous points de vue »

Oh oh oh ! Financièrement ça a été quand même plutôt cool 2019 pour toi mon garçon ! Moi aussi j’ai eu quelques petits soucis, en revanche j’ai pas encaissé comme toi 92 millions d’euros. Pour moi une année à 92 millions elle peut pas être « en tous points difficile »

Alors ok les motifs d’inquiétudes existent pour toi aussi je dis pas le contraire, je sais que pour toi ça va pas être facile d’aller jusqu’à l’âge pivot de 64 ans, je sais !

Je sais aussi qu’on tient pas compte de la pénibilité de ton boulot c’est vrai ! Recevoir des ordres en français avec un accent allemand c’est pesant quand on vient pas de Vichy !

Mais bon si tu mets un peu de coté chaque année tu devrais avoir de quoi vivre tes vieux jours dans une relative dignité !

Voilà pour Neymar…

Dernière actu, actu flippante puisqu’elle touche notre santé, c’est cette histoire de virus chinois très mystérieux ! Un virus qui ressemble à la pneumonie !

